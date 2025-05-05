新台幣狂升！賴總統說話了 提出五點說明

新台幣暴力升值，引發市場譁然，總統賴清德下午親自做出五點說明。他指出，這一波新台幣升值主要是外匯市場預期心理所造成，加上近期外資匯入買超台股，顯示外資對台灣產業深具信心。賴清德強調，這次台美雙方關稅談判，並未觸及匯率議題。

全文如下：

首先是，這一波新台幣升值主要是外匯市場預期心理所造成。而形成市場預期心理的第一個原因，是因為去年台灣整年度的經濟成長率，達4.59%，創下三年來最佳的表現，今年第一季的經濟成長率，概估將達到5.37%。

即便面臨美國川普總統「對等關稅」的新政策衝擊，但從「國際貨幣基金」（IMF）在川普關稅政策後，所修正的各國2025年經濟成長預測來看，在亞洲四小龍裡，香港、韓國、新加坡都是下修，只有台灣是從2.7%上修到2.9%，甚至比日本的0.6%還要好。

台灣經濟表現良好是全體台灣人民的努力打拚的扎實基礎，這也顯示，雖然台灣不同產業間競爭力會受到不同程度的影響，但台灣的經濟體質仍然強韌良好，大家要對自己有信心，對台灣有信心。

第二，新台幣匯率升值的第二個原因，是近期外資匯入買超台股。從4月2號美國對等關稅政策提出後，全球股市都產生劇烈影響，台灣也不例外。台股曾經一度跌到1萬8千點以下，但也漸漸從谷底回升，雖然歷經幾次震盪，但仍回到2萬點以上。而外資擴大買超台股，也升高近期對新台幣升值的預期心理；不過，這也表示，即便面臨美國關稅政策挑戰，外資仍然對台灣的產業深具信心。

第三，外匯市場的預期心理雖然影響匯率，但是，這段時間以來，卻有許多不實訊息，企圖影響市場的預期心理。我們非常遺憾看到，許多政治人物的攻防，竟然鎖定匯率議題進行炒作，造成了市場的誤導與非理性的預期心理。

身為總統，我必須再次強調，政黨可以競爭，國家不能犧牲，政黨可以競爭，人民不能犧牲。

第四件要跟大家報告的是，中央銀行，以及行政院經貿談判辦公室，都已經證實過，這次台美雙方關稅談判，並未觸及匯率議題。

沒有涉及匯率議題的原因，其實很簡單，因為台美貿易逆差，主要是長年所累積而成的國際貿易分工結果，就以今年二月的統計來說，台灣出口美國的產品，有將近7成，集中在由美國買家主導的電子產品，包括了人工智慧、資通訊、半導體跟相關產品。這不僅證明台美供應鏈之間的分工，也表示台美之間的供應鏈，可以互利、互補。

另外，雖然因為貿易逆差的原因，台灣被列入美國的觀察名單，但從未被美國列為匯率操縱國。而也正因為造成台美貿易逆差的原因，與匯率無關，台美之間的談判，自然不會提及匯率議題。因此，我也要請有心人士，不要再刻意散佈不實訊息。

最後，我還是要強調，當面對台美貿易談判的關鍵時刻，執政團隊會在「確保國家利益」、「維護產業發展」，以及「絕不犧牲任何一個行業」這三大原則之下，快慢有序、穩健應對。

台灣的經濟，是一代又一代人的共同打拚，才從家庭工廠，成為世界大廠，不分朝野政黨，無論政治立場，我們都有責任共同守護。

我也要拜託所有好朋友，把我報告的分享出去，把正確的訊息，分享給你身邊的親朋好友，我們一起用理性的態度，團結的力量，來因應國際經貿變局。