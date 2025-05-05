影／台幣狂升 楊金龍：央行未操縱匯率 籲勿臆測評論

針對新台幣匯率連續兩天快速升值，中央銀行總裁楊金龍今日下午臨時舉行記者會，他表示，央行並未參與台美經貿工作小組，且美國財政部也未要求台幣升值。楊金龍特別強調：央行不會操縱匯率，且近年來台灣亦未被列為匯率操縱國。

媒體報導海湖莊園協議，提及美國與主要貿易對手國進行關稅協商時，可能要求貿易對手國貨幣升值及轉換百年債券等議題，均屬市場人士之臆測，並非事實。白宮經濟顧問 Stephen Miran 日前已澄清，百年債券的構想是他加入川普團隊前所提出，並未納入當前川普政府政策選項。