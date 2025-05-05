新台幣狂升…楊金龍透露發現有禿鷹進場炒匯 央行已提出警告

新台幣近二日狂升，中央銀行總裁楊金龍今日表示近日新台幣過度波動，他透露，央行已發現有禿鷹的蹤跡，並且提出警告。他指出，央行目前對資金的流進流出，都嚴密關注，並坦言：「央行已發現有類似過去英國、香港被禿鷹攻擊的現象！」並已對疑似禿鷹來炒匯的對象有提出警告。

他強調，倘若一開始若未阻止這些炒手，他們就會變成禿鷹，對此央行是非常嚴謹的。

楊金龍分析，在金融動盪時，禿鷹經常會出現，例如當年英國對歐元作轉換匯率時，英國就曾被禿鷹攻擊；另外，香港在1998年時，港幣和美元的聯繫匯率，港幣升值時就買進美元，貶值時就放出美元，當時禿鷹就進場，而且發現是對英磅炒匯是同一批人。

對於這波推升新台幣升值的力道來自哪裡，楊金龍表示主要是出口商，也有外資看好台股而進入。被問及是否禿鷹蹤跡，他表示央行緊盯資金進出，近來的確已發現有禿鷹的蹤跡，且金額頗大，央行已提出警告，要求說明資金進入的目的，不能parking（停泊）。