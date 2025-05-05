亞洲股匯齊揚 新台幣、馬元領軍亞幣升值潮

在川普表示美國最快將在本周與一些國家達成貿易協議後，引發市場樂觀情緒，帶動亞洲股匯齊揚，亞洲新興貨幣5日揚升，由台幣和馬元領漲。

彭博資訊亞幣指數5日觸及六個月來高點，新台幣連續六個交易日升值，單日升幅再寫1988年以來新高。新台幣5日盤中一度升至29.59元，收盤報30.14元。

馬元同日也升抵去年10月以來最高水準，MSCI新興市場股價指數也走高。

市場情緒轉變，也反映在亞洲貨幣選擇權和無本金遠期合約（NDF）的高交易量。彭博彙整數據顯示，新台幣和韓元合約5日交易量，連續第二個交易日都位在亞幣前段班。

新台幣、韓元和港幣上周五（2日）均擠進全球最活躍交易的八大貨幣選擇權之列，其中美元兌台幣更是NDF合約的交易量冠軍。

匯豐控股亞洲外匯研究主管Joey Chew表示，「許多人認為市場已經從關稅升級階段，進入降溫階段，甚至是協商階段」。他也說，由於亞洲經濟體多以出口為重，「目前現象反映的是外匯避險的資金流動，而非資產重新配置」。