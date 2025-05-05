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台幣狂升 央行總裁楊金龍：美國財部未要求台幣升值
新台幣匯率連續兩天暴升，中央銀行總裁楊金龍今日下午舉行記者會，他表示，央行並未參與台美經貿工作小組，且美國財政部也未要求台幣升值。他並強調，央行不會操縱匯率，且近年來台灣未被列為匯率操縱國。
楊金龍對台灣基本面喊話指出，最新的經濟成長率預估第一季數字5.37%，比主計處預期還高。另外，台股重新站回2萬點，外資大量回流，使匯率波動加大。
他也說，央行未參加台美經貿談判，代表沒有匯率的問題，美國財政部也並未要求台幣要升值，順差仍反映在川普貿易戰1.0、新冠疫情、以及俄烏戰爭等美國基於安全性的進口管制，使美國對台灣晶片及電子零組件的需求更高，因此台灣對美國貿易順差因此愈來愈大，沒有匯率因素，央行也不會操縱匯率，且央行也未被列入操縱名單，頂多是觀察名單，但經常帳占GDP比重則是一直以來都達標。
楊金龍指出，海湖莊園協議，不論是升值或轉換百年債券，都沒這回事，白宮經濟顧問米倫也澄清這是其加入川普團隊之前所提出，並未納入川普政策選項。楊金龍也呼籲，廠商不要聽信市場過度誇大或不實的分析產生非理性的預期而拋匯。
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