楊金龍七點說明穩信心 強調台美磋商未涉及匯率議題

新台幣匯價連續2個交易日，單日升幅超過3%，造成出口商一片哀嚎，央行總裁楊金龍下午召開記者會，作七點說明，穩定市場非理性的預期心理。楊金龍強調台美磋商沒有涉及匯率的議題。楊金龍七點說明如下:

二、本年以來，金融市場逐步修正上年10月興起之川普交易，惟4月9日迄今，美國川普總統宣布對等關稅暫緩90天實施，並開始與主要貿易對手國協商，全球股市回溫；此期間外資匯入資金投資台股，加以廠商因新台幣升值預期心理而增加美元供給，致本年迄今(5/5)新台幣對美元匯率波動幅度擴大。

三、央行並未參與台美經貿工作小組，而美國財政部也未要求新台幣升值；近年來台灣對美國貿易順差擴大，主要反映美國對台灣資通訊產品需求大增所致，而非匯率因素。央行不會操縱匯率，且近年來台灣亦未被列為匯率操縱國。

四、媒體報導海湖莊園協議(Mar-a-Lago Accord)，提及美國與主要貿易對手國進行關稅協商時，可能要求貿易對手國貨幣升值及轉換百年債券等議題，均屬市場人士之臆測，並非事實。白宮經濟顧問Stephen Miran日前已澄清，百年債券的構想是他加入川普團隊前所提出，並未納入當前川普政府政策選項。

五、前述美國換債議題，據悉美國財長貝森特(Scott Bessent )表示，並未有相關計畫；美國財政部於本年4月30日公布第二季度再融資聲明稿及webcast記者會指出，預計未來維持原有之發債計畫，也未提及百年債券或外國持有美國公債課稅等議題。

六、籲請市場評論人員切勿以臆測方式，評論國內匯市相關議題，俾避免影響國內匯市之秩序及穩定，甚至波及到實體經濟。

七、央行亦呼籲廠商不要聽信市場過度誇大或不實的分析，產生非理性的預期而拋匯，最終反而損及自身利益。