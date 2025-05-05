台幣狂升…高科技業獲利遭侵蝕 靜待取得有利對等關稅突圍

台幣近幾日狂升，出口業哀嚎不斷。市場機構DIGITIMES分析師陳澤嘉表示，台灣是出口導向國家，去年半導體元件和網通產品出口值占出口總值高達35%、AI伺服器居次也高達18%，電腦及其周邊約占5%，等於台灣一半以上出口產品幾乎都是電子產品，近幾日台幣從上月的33元，到今日盤中升破30元，最後以30.145作收，升值幅高達8.6%，對整體出口產業衝擊甚大，不過正值美台貿易談判，台幣急升，或許有機會為台灣帶來較有利的對等關稅稅率。

陳澤嘉表示，目前還未看到各半導體廠有進一步反應新台幣強勁升值做報價調整行動，通過以產業的特性，匯率波動風險會由個別企業透露自然避險或調整美元部分購買其他貨幣資產動作，達到降低風險的目的，且通常能夠轉嫁匯率造成的獲利短少，只有少數具價格主導體的龍頭廠，但目前為止尚未看到廠商有針對一部分做出調漲美元報價，有待後續進一步觀察。

陳澤嘉強調，台幣急升，對大部分以美元計價的半導體廠和科技業者，都是不利的。稍早台積電透露，美元對台幣每貶值1%，會造成台積電的營業利益率下降0.4個百分點；近期美元貶值幅度和台積電第2季預估的32.5兌換1美元，差距已逾7%，台積電第2季獲利一定會受侵蝕，不過因台積電獲利能力相當好，承受匯率升值造成的壓力比其他公司強。

據調查，台幣升值對公司的影響數，美元每貶值1%，影響聯電毛利率約0.4個百分點；影響日月光毛利率在1.7%到2.7%左右。以目前台幣強升趨勢，除非央行阻升，否則第2季財報獲利都會縮水。