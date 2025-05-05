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台幣狂升與台美貿易談判有關？經貿辦：未觸及匯率議題

聯合報／ 記者黃婉婷／台北即時報導
新台幣匯率狂升，散戶大軍搶買美元、日圓使銀行網銀當機。圖/本報資料照片
新台幣匯率狂升，散戶大軍搶買美元、日圓使銀行網銀當機。圖/本報資料照片

台幣匯率在5月初狂飆，外界議論揣測是否與美國貿易談判有關。行政院經貿談判辦公室今天指出，關稅談判並未觸及匯率議題，行政院副院長鄭麗君率領的對美談判小組中，也未包括央行。

國內匯市5月2日上演驚奇戲碼，盤中一度強升1.247元，為近14年半首見；收盤前中央銀行進場買匯，守住31字頭，新台幣匯率仍飆升9.53角，收在31.064元，連五升且創近一年半新高。

日前台灣政府團隊於美東時間5月1日結束在華府就對等關稅等經貿議題與美方的首輪實體磋商。會談期間雙方針對關稅、非關稅貿易障礙及台美各項經貿合作等議題，進行廣泛討論及意見交換。

針對台灣政府團隊此次在華府與美方進行關稅談判期間，有無談及匯率一事，經貿辦表示，關稅談判並未觸及匯率議題。

經貿辦強調，行政院去年11月成立台美經貿工作小組以來，由行政院副院長鄭麗君擔任召集人，小組成員未包括央行。鄭麗君率領的對美談判小組中也未包括央行。

台幣匯率

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