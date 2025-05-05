央行否認美施壓新台幣升值 黃國昌轟台灣人民被當笨蛋

新台幣兌美元匯率持續上漲，中央銀行否認遭到美方關切，民眾黨立法院黨團總召黃國昌今天表示，行政團隊率團赴美談判，在野黨絕對給予強烈支持，然而傳統產業擔心匯率狀況，只見央行不斷駁斥美國施壓，「真的是把台灣人民當笨蛋」。

新台幣上周單日狂升3.07%，今天開盤再度展現猛烈升勢。黃國昌上午受訪時表示，行政團隊赴美進行談判，民眾黨作為在野黨，絕對給予強烈支持，作為執政黨最強的後盾，然而民進黨過去告訴人民，面對這種重要的經貿談判，國會跟公民社會都要參與，如今完全忘記當初的主張，「再一次充分暴露民進黨雙標的性格。」

黃國昌指出，民眾黨到全國各地進行產業座談，很多傳統產業都很擔心匯率狀況，即便政策有需要調整、重新檢討的必要，不過為了順應美方壓力，短時間內出現巨幅波動，政府是否有想到相關衝擊，對於國內的出口產業，本來還有存在利潤空間，現在完全被吃得乾乾淨淨。

黃國昌說，面對國內業者遭受的劇烈的負面衝擊，只看到央行否認美方施壓新台幣升值，「這種說辭讓大家看傻了眼，國際媒體都已經大幅報導，結果中央銀行還在否認，真的是把台灣人民當笨蛋。」

民眾黨立委張啓楷表示，現在不只有高關稅，而是面臨貨幣大戰，過去歷經廣場協議，日本經濟30年爬不起來，就是因為日幣強勢升值，政府不要碰到美國就雙手一攤、馬上投降，希望能夠由國會跟全民共度難關，「中央銀行不要一下子放手，企業活不下去，請一定要守住。」