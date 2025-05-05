新台幣上演史詩級升值秀！滿手美元該逃還是加碼？三大族群因應策略

5月2日台股加權指數終場大漲552.61點，以20,787.64點作收，漲幅高達2.73％，一舉刷新歷史新高。然而，在股市大漲背後，更驚人的是新台幣兌美元的劇烈波動。受到外資熱錢強勢匯入、出口商恐慌性拋匯影響，新台幣2日盤中一度狂升逾3％，升破31元整數關卡，甚至見到「30」字頭，創下近1年最大單日升幅。

這樣的劇烈波動，對擁有大量美元資產的投資人來說無異於一次「金融地震」——不論是配置美債ETF、美金定存、海外壽險或美元現金部位，都成了匯損苦主。許多民眾焦急詢問：「央行會不會出手干預？新台幣升值還會持續嗎？現在手上美元該怎麼辦？」

美元兌新台幣兌美元在５月２日一度驚見30字頭，至尾盤才被拉升至31.06作收，換句話說，新台幣一日大漲逾3％。圖／TradingView提供

新台幣為何狂升？三大推手一次看懂

1. 外資強勢回流、台股吸金效應強勁

這波台幣升值的源頭，首當其衝就是大量外資資金湧入。根據統計，光是2日單日外資買超金額就突破新台幣600億元，鎖定台積電、聯發科等權值股。法人指出，在美國聯準會釋出暫停升息訊號、亞幣全面轉強背景下，台股具備成長性與科技股利多的優勢，吸引熱錢搶進。

2. 出口商拋匯踩踏、企業避險反應劇烈

另一個加劇升值的因素，來自出口商的「拋匯潮」。過去一週美元連跌多日，2日早盤見新台幣升破31.2元時，許多出口商擔心手上美元繼續貶值，紛紛拋售美元、兌回新台幣，尤其接近月底，出口商要結匯，更是造成短期壓力的原因之一。結果形成市場踩踏效應，推動新台幣一度在下午兩點多時升至30.83元，上次突破31是在2024年1月，等於創一年四個月來的新高。

3. 亞幣齊揚，新台幣相對更強

近期日圓反彈、韓元升值，新加坡幣與人民幣也止貶回升。新台幣在區域貨幣中表現突出，升幅領先亞幣，使得市場更加預期央行可能默許台幣短線升值，進一步推升升值預期，導致資金動能加大。不過，日本央行在5月1日決議不升息，日圓兌美元在2日回貶至145，相對新台幣的猛烈升勢，日圓兌新台幣再見久違的0.21字頭，對於近期要到日本旅行或有日幣需求的民眾，反而可以換更多。

滿手美元的你該怎麼辦？三大資產類型的應對策略

新台幣升值，對於不同美元資產的持有人造成不同程度的衝擊與挑戰，以下針對三大族群提供分析與建議：

1. 美元定存族：短期觀望、分批換匯為宜

許多民眾在近年升息循環中，配置美元定存以享有較高利息。但在新台幣急升情況下，一旦將美元兌回新台幣，可能會面臨利息打折，加上至少5％以上的匯損。建議此類投資人先不急著兌匯，可觀察央行是否出手干預，並採取「分批換匯」策略來因應。

2. 美債ETF投資人：關鍵在殖利率與升值幅度平衡

目前，在台灣市場掛牌交易的債券ETF類型多元，包括美債ETF、投資級債ETF、非投資等級債ETF新興債ETF等等，囊括不同評等、天期、投資區域等等，且大多都具有配息機制，提供投資人兼顧資產配置與建立穩健收益來源的管道，因此受到投資人青睞。

國內規模及成交量較大的美債ETF，如元大美債20年「00679B」、國泰美債20年「00687B」、群益ESG投等債20+「00937B」等，不僅如此，幾乎所有以新台幣計價的債券ETF，在升值周期內將面臨帳面損失，尤其在5月2日台股大漲552點的同時，幾乎也都面臨2至3％跌幅。投資人須重新檢視報酬結構，評估息收是否足以對沖匯損風險，必要時可考慮調整配置、轉向以新台幣計價的債券ETF。

3. 長期持有海外資產者：以資產配置角度因應匯率波動

對於資產分布多元、包含海外房產、壽險商品、美股ETF及海外基金者，建議不要因匯率短線波動而過度調整部位。應以「長期抗震、分散布局」為核心策略，並定期檢視匯率對總報酬的影響，必要時加強避險工具的運用。

新台幣匯率上演史詩級升值大戲。 中央社

央行防線在哪裡？是否可能干預匯市？

市場最關心的，是中央銀行是否會出手干預？先前因為美國總統川普提出的對等關稅談判，市場認為「新台幣升值至特定價位」可能會成為談判籌碼，只是已被央行大動作澄清，並稱為無稽之談。但根據過往慣例，央行對於台幣快速升值具高度警覺，尤其升破31元後，會為出口產業帶來壓力。

不過，央行長期立場傾向「順勢調節、避免劇烈波動」，除非匯率升勢失控，否則可能不會積極介入。專家預期，新台幣若持續升破30.8元，央行才會進入「實質干預」階段。

央行則是在5月1日表示，據了解日前美國財政部長貝森特與日本財務大臣加藤勝信進行匯率議題協商時，貝森特表示 ，美日貿易協商不會提及具體匯率目標，但希望日本尊重G7協議，不進行貨幣競爭性貶值，以取得不公平貿易優勢。而後日本官員亦強調，美方完全沒有談論匯率的目標水準，且雙方確認匯率應由市場決定，過度的匯率波動將損害經濟。

此外，自2021年以來，美國財政部匯率政策報告均指出，並未發現主要貿易對手國有從事競爭性貶值，以取得不公平的競爭優勢，因此未指控任何對手國為匯率操縱國。

央行強調，美國財政部並未要求新台幣升值，媒體報導美國要求新台幣升值，顯與事實不符。與美國財政部溝通管道順暢，未來雙方仍將在良好的互動基礎上，持續就總體經濟及匯率政策等議題交換意見。

下一步怎麼走？新台幣升值週期是否剛開始？

綜合多位外匯策略分析師的看法，新台幣升值走勢能否延續，端視三大變數：

1.美國聯準會是否進一步轉鴿：若進入降息循環，美元指數可能進一步走弱。

2.亞洲資金動能是否持續擴大：中國、日本、韓國是否同步迎來熱錢效應。

3.地緣政治風險是否升溫：中東、俄烏局勢若惡化，將激勵避險資金回流美元。

目前市場仍偏向「區間震盪」，但對新台幣偏升值看待，接下來在5月13日即將公布的美國CPI數據，將牽動聯準會貨幣政策動向，間接影響匯市走勢。

當前新台幣快速升值，對擁有美元資產的投資人固然是一記重擊，但也提醒投資者，「匯率風險」不容忽視。在台幣升值趨勢初現之際，投資人宜重新檢視資產配置是否過度集中美元部位，適時進行「貨幣多元化」調整，或透過債券、海外基金、保單等商品的幣別搭配，來強化組合韌性。

（本文出自2025.05.02《遠見》網站，未經同意禁止轉載。）