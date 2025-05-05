快訊

邱軍涉酒駕撞死運將逃逸 檢起訴移審…法官裁定20萬交保

直播／央行出手！匯市成交大量 台幣升至30.145元

虐童案傳喚鑑定人調查 劉彩萱竟「自稱」童年受家暴才犯案

聽新聞
0:00 / 0:00

新台幣狂升推動房價漲 專家：錯了！這次不一樣

經濟日報／ 記者陳美玲／台北即時報導
房市示意圖。聯合報系資料照片／記者游智文攝影
房市示意圖。聯合報系資料照片／記者游智文攝影

前一波2019年年中、新台幣兌美元匯率31.5元，升值到2021年第3季的27.7元，新台幣匯率出現大幅升值，對應台北市房價漲幅約一成，不過信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德分析，當時時空背景是房地產景氣從谷底復甦，且遇到疫情後的通膨與造價大幅上揚，但反觀這波新台幣漲勢又快又急，房市則是高檔面臨房貸政策的調整期，雖然不動產仍相對保值，但恐難複製上一波走勢。

曾敬德表示，新台幣大幅升值，代表新台幣對於其他貨幣資產的購買能力增加，這波新台幣升值又快又急，但不至於影響市場供需。

他強調，除非外來或美元兌換成新台幣的資金回流進入房市，帶動地價與房價走揚，否則短期對於實質的房地產影響有限，不過股市短期對於資產股就有想像的題材，資產股也成為新台幣升值下相對強勢的族群。

上一波2019年第2季台幣兌美元為31~31.5元，一路升到2021年第3季27.7元，匯率雖然也是明顯升值，但相對升值較為緩慢，對應同時間台北市房價上漲約一成。

曾敬德認為，背後原因還是因為房市從2016開始修正築底，房市從谷底復甦，疫情後又遇到造價大漲與通膨帶動，背景因素的力道大過於新台幣匯率變動。

不過今年以來金融情勢複雜，曾敬德指出，今年先是台股重挫，槓桿族受傷慘烈，又遇到新台幣短期大幅升值，新台幣波動彷彿虛擬貨幣，美債送分題變成送命，投資人面臨「股債雙殺」局面。

由於近期新台幣大幅升值，曾敬德表示，市場普遍預期可能有些產業恐面臨匯損壓力，長期則是要觀察企業經營是否受到新台幣快速升值衝擊。

台幣匯率

延伸閱讀

比不讀書更糟！日本腦科學專家十年研究警示：滑手機恐致發育停滯

中國研發新戰機 首席專家：引入DeepSeek大模型

00687B賠2000萬也不退場！哲哲看美債暴跌：台幣升值過猛的「非戰之罪」

布局東協資產 21世紀不動產聯手亞昕、ERA 進軍馬六甲

相關新聞

台幣狂升與台美貿易談判有關？經貿辦：未觸及匯率議題

新台幣匯率在5月初狂飆，外界議論揣測是否與美國貿易談判有關。行政院經貿談判辦公室今天指出，關稅談判並未觸及匯率議題，行政...

楊金龍開講穩匯 出口商反對用升值作為關稅談判籌碼

央行下午宣布將在4時30分舉行記者會，由總裁楊金龍主持，說明國內匯市相關事宜。出口商表示，台幣今年升值10%，毛利率小於...

新台幣狂升推動房價漲 專家：錯了！這次不一樣

前一波2019年年中、新台幣兌美元匯率31.5元，升值到2021年第3季的27.7元，新台幣匯率出現大幅升值，對應台北市...

新台幣飆升衝擊出口 趙少康拋：愛用國貨救台灣！

新台幣匯率「升升不息」，今天早上一度升破30元兌一美元大關，衝擊不少出口產業。中廣前董事長趙少康今表示，國難當頭，賴清德...

新台幣上演史詩級升值秀！滿手美元該逃還是加碼？三大族群因應策略

5月2日台股加權指數終場大漲552.61點，以20,787.64點作收，漲幅高達2.73％，一舉刷新歷史新高。然而，在股市大漲背後，更驚人的是新台幣兌美元的劇烈波動。

央行否認美施壓新台幣升值 黃國昌轟台灣人民被當笨蛋

新台幣兌美元匯率持續上漲，中央銀行否認遭到美方關切，民眾黨立法院黨團總召黃國昌今天表示，行政團隊率團赴美談判，在野黨絕對...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。