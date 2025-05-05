新台幣狂升推動房價漲 專家：錯了！這次不一樣

前一波2019年年中、新台幣兌美元匯率31.5元，升值到2021年第3季的27.7元，新台幣匯率出現大幅升值，對應台北市房價漲幅約一成，不過信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德分析，當時時空背景是房地產景氣從谷底復甦，且遇到疫情後的通膨與造價大幅上揚，但反觀這波新台幣漲勢又快又急，房市則是高檔面臨房貸政策的調整期，雖然不動產仍相對保值，但恐難複製上一波走勢。

曾敬德表示，新台幣大幅升值，代表新台幣對於其他貨幣資產的購買能力增加，這波新台幣升值又快又急，但不至於影響市場供需。

他強調，除非外來或美元兌換成新台幣的資金回流進入房市，帶動地價與房價走揚，否則短期對於實質的房地產影響有限，不過股市短期對於資產股就有想像的題材，資產股也成為新台幣升值下相對強勢的族群。

上一波2019年第2季台幣兌美元為31~31.5元，一路升到2021年第3季27.7元，匯率雖然也是明顯升值，但相對升值較為緩慢，對應同時間台北市房價上漲約一成。

曾敬德認為，背後原因還是因為房市從2016開始修正築底，房市從谷底復甦，疫情後又遇到造價大漲與通膨帶動，背景因素的力道大過於新台幣匯率變動。

不過今年以來金融情勢複雜，曾敬德指出，今年先是台股重挫，槓桿族受傷慘烈，又遇到新台幣短期大幅升值，新台幣波動彷彿虛擬貨幣，美債送分題變成送命，投資人面臨「股債雙殺」局面。

由於近期新台幣大幅升值，曾敬德表示，市場普遍預期可能有些產業恐面臨匯損壓力，長期則是要觀察企業經營是否受到新台幣快速升值衝擊。