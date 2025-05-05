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楊金龍開講穩匯 出口商反對用升值作為關稅談判籌碼

經濟日報／ 記者任珮云／台北即時報導
中央銀行總裁楊金龍。本報資料照片
中央銀行總裁楊金龍。本報資料照片

央行下午宣布將在4時30分舉行記者會，由總裁楊金龍主持，說明國內匯市相關事宜。出口商表示，台幣今年升值10%，毛利率小於10%公司已無利可圖。

由新台幣短線強勁升值，出口商根本來不及避險，業者強烈表示，美國的關稅問題，應該就關稅好好談判，台灣廠商又不是全部跟美國有生意往來，絕對不可以用匯率升值作為談判籌碼。

另外，出口商也希望央行若有新台幣的一個目標價，也應透明公開，讓業者能有準備。

新台幣匯價下午盤升值幅度縮小，下午開盤第一個15分鐘成交價回到30.045，脫離「2」字頭的「驚嚇區」，下午盤的前45分鐘匯價區間在29.895~30.045元間。雖然升值仍逾1元，但升值幅度縮小至4%之內。

台幣匯率

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