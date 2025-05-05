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新台幣飆升衝擊出口 趙少康拋：愛用國貨救台灣！

聯合報／ 記者鄭媁／台北即時報導
中廣前董事長趙少康。(本報資料照片)
中廣前董事長趙少康。(本報資料照片)

台幣匯率「升升不息」，今天早上一度升破30元兌一美元大關，衝擊不少出口產業。中廣前董事長趙少康今表示，國難當頭，賴清德還在靜悄悄，民進黨政府一點作為都沒有，他建議政府應該趕快協助廠商架網站賣外銷商品，讓「愛用國貨」成為愛台灣的具體行動。

趙少康指出，出口、投資、內需是經濟發展的三大動能，尤其台灣高度倚賴出口，跟美國關稅談出什麼還不知道，經濟可能就被匯率拖垮了。

趙少康說，美國關稅大刀還沒砍下來，股市先被匯價嚇崩了，接著因為台幣快速升值，出口廠商的獲利被侵蝕，甚至蒙受匯率損失，提高定價又會讓東西賣不出去，很快不只廠商受影響，國內無薪假甚至失業人數就會增加，荷包縮水了，消費能力也會降低。

他批評，國難當頭，賴清德還在靜悄悄，民進黨政府一點作為都沒有，只會搞戰鬥內閣想鬥垮國民黨，只會強升暴升台幣還裝作是自願的，好像被強迫自願就不是強暴。既然政府靠不住，人民必須自救，一起愛用國貨吧！

趙少康說，「愛用國貨」聽起來很老派，好像回到兩蔣時代，不過現在很需要。當經濟發展的三大動能中，出口受阻、投資停滯，必須維持內需溫度才能救台灣。不只蔣經國時代曾經發起「愛用國貨」行動，面對美國發動的全球貿易戰，加拿大已經吹起愛用國貨風潮，歐盟也在規畫「購買歐洲貨」政策。

另方面，他也說，國內廠商因匯率或關稅外銷美國的商品賣不出去，與其放在倉庫，不如改成內銷，尤其是中南部傳統產業、農漁民，政府應該趕快協助廠商架網站賣外銷商品，讓「愛用國貨」成為愛台灣的具體行動。

台幣匯率

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