快訊

比不讀書更糟！日本腦科學專家十年研究警示：滑手機恐致發育停滯

2026最爽能連休16天？他預測放假攻略 端午、中秋、國慶皆可拚9天

台中古井棄嬰案…狠心父母大學時3度墮胎 今求法官輕判

聽新聞
0:00 / 0:00

匯市動盪、央行下午四點半開記者會 楊金龍親上火線

聯合報／ 記者朱漢崙／台北即時報導
中央銀行總裁楊金龍下午親上火線。圖/本報資料照片
中央銀行總裁楊金龍下午親上火線。圖/本報資料照片

台北匯市從上周五起即掀起狂潮，新台幣今日繼續暴升，中央銀行下午四點半緊急召開記者會，總裁楊金龍將親上火線，預料將說明匯市情況，並安撫民心。

在美國可能施壓新台幣升值的情況下，上周五新台幣匯率狂升，單日升值9.53角，今日早盤最低來到29.59元的2022年6月以來，近三年來的最高水準。

新台幣匯率急升破30元大關，市場悲觀預期使台股今日大跌250多點作收，銀行網路系統因為民眾湧入買匯而全面當機，對於這波新台幣升值之亂，楊金龍將在下午4點半召開記者會親上第一線對外說明，屆時會否進一步說明央行的對策，投入多少力道護市，引發市場高度矚目。

台幣匯率

延伸閱讀

台幣狂升 央行總裁楊金龍下午4時30分親上火線說分明

一夕毛利轉負！進口商怒轟「台幣升值害慘人」 電話打爆央行：楊金龍在幹嘛？

就市論勢／AI機器人、半導體 可短打

台幣狂升⋯他點名2類人慘了！網猜陰謀論：美國沒要求台灣很主動

相關新聞

新台幣飆升衝擊出口 趙少康拋：愛用國貨救台灣！

新台幣匯率「升升不息」，今天早上一度升破30元兌一美元大關，衝擊不少出口產業。中廣前董事長趙少康今表示，國難當頭，賴清德...

台幣狂升 央行總裁楊金龍下午4時30分親上火線說分明

台幣兌美元匯率狂升，今天中午中午暫收29.95元，升值1.114元。中央銀行表示，央行總裁楊金龍今天下午4時30分將舉行...

新台幣匯率狂升 散戶大軍搶買美元日圓使銀行網銀當機

新台幣匯率狂升，不只今日盤中最低來到29.59元的2022年6月以來，近三年來的最高水準，更因此引發民眾的搶匯潮，尤其是...

台幣強升至29元！民眾搶換匯導致網銀 App 塞車 銀行提解方

新台幣5日開盤後升勢有如「失速列車」，一路狂飆，甚至新台幣兌美元已見29元，強台幣讓民眾瘋搶換匯，想撿便宜的美元與日圓，...

新台幣午盤飆升1.114元 暫收29.95元

台北外匯市場新台幣兌美元今天中午暫收29.95元，飆升1.114元，成交金額26.34億美元

新台幣衝上29元 散戶搶便宜美元日圓擠爆網銀

新台幣匯率連兩個交易日盤中狂升超過1元，兌換美元匯率迅速從31字頭攀升至29.6元價位，引發民眾呼朋引伴大舉進場，試圖搶買便宜的美元與日圓。今天上午，多家銀行的網銀、App傳出「塞車」、無法登入等災情，搶不到便宜外匯的網友們紛紛在社群網站上發文抱怨。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。