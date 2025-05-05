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匯市動盪、央行下午四點半開記者會 楊金龍親上火線
台北匯市從上周五起即掀起狂潮，新台幣今日繼續暴升，中央銀行下午四點半緊急召開記者會，總裁楊金龍將親上火線，預料將說明匯市情況，並安撫民心。
在美國可能施壓新台幣升值的情況下，上周五新台幣匯率狂升，單日升值9.53角，今日早盤最低來到29.59元的2022年6月以來，近三年來的最高水準。
新台幣匯率急升破30元大關，市場悲觀預期使台股今日大跌250多點作收，銀行網路系統因為民眾湧入買匯而全面當機，對於這波新台幣升值之亂，楊金龍將在下午4點半召開記者會親上第一線對外說明，屆時會否進一步說明央行的對策，投入多少力道護市，引發市場高度矚目。
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