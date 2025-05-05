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新台幣匯率狂升 散戶大軍搶買美元日圓使銀行網銀當機

聯合報／ 記者朱漢崙／台北即時報導
新台幣匯率狂升，散戶大軍搶買美元、日圓使銀行網銀當機。圖/本報資料照片
新台幣匯率狂升，散戶大軍搶買美元、日圓使銀行網銀當機。圖/本報資料照片

台幣匯率狂升，不只今日盤中最低來到29.59元的2022年6月以來，近三年來的最高水準，更因此引發民眾的搶匯潮，尤其是在新台幣強升的帶動下，日圓也來到0.20的新低價位，民眾雙搶美元、日圓的結果，使今日多家銀行的網銀及行動銀行APP在上午就傳出當機或是塞車，而新台幣匯價之後在買匯潮的推升下回貶，中午來到29.95價位。

新台幣匯率強升，不只美元與日圓，兌歐元匯率今日也升至33.96；由於新台幣匯率今日一口氣從31元之上，直接升破30元關卡，許多民眾認為機不可失，因此已大舉進場買匯，這股散戶出面買匯的力道，能否讓新台幣匯率下午貶回30元以上，也引發市場高度矚目。

而台股在國安基金為首的政府基金帶動進場護市之下，跌幅在午盤大舉收斂200多點，不過在新台幣升值壓力罩頂之下，不少電子產業下游、依賴出口的傳產類股，跌勢仍大，多檔個股跌停，此外旗下有大型壽險公司的金控類股在金融類股之中跌勢亦深。

不過另一方面，券商龍頭元大金則在大型金控股裡可說表現突出，雖然台股今日大跌，但泛證券事業群都為龍頭的元大金控，反而股價上漲，午盤股價漲0.96%來到31.65元，另外，兆豐金、玉山金今日股價均上漲，兆豐金漲1.46%、股價為38.2元，玉山金漲0.36%，股價為28.1元。

台幣匯率

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