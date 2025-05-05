台幣強升至29元！民眾搶換匯導致網銀 App 塞車 銀行提解方

新台幣5日開盤後升勢有如「失速列車」，一路狂飆，甚至新台幣兌美元已見29元，強台幣讓民眾瘋搶換匯，想撿便宜的美元與日圓，這也導致多家銀行的網銀、App傳出「塞車」、無法登入、等待時間過久、系統整理等災情，對此，台新銀表示，客戶如有換匯或其它金融需求，可使用台新銀行及Richart網銀。國泰世華銀則說，有關CUBE App連線狀況，該行已啟動排隊機制以維持系統穩定。

新台幣匯率連兩日暴衝，5日一早重返2字頭。匯市今早一開盤，新台幣匯率以迅雷不及掩耳之速，接連升破31元與30元整數大關，盤中最多升值1.1474元、最高來到29.59元，為2022年6月以來、近三年最高水準。除了兌換美元出現29元外，日圓更是驚見0.20字頭、寫半年多新低，也吸引「哈日族」進場加碼。

而民眾蜂擁至各家銀行App或網路銀行換匯搶進便宜美元、日圓等外幣，也導致國泰世華、中信銀、兆豐銀、台新銀多家銀行網路銀行大塞車。

對此，台新銀行表示，因今日民眾換匯需求量遽增，造成使用流量超過APP負荷，目前台新銀行已積極處理中，客戶如有換匯或其它金融需求，可使用台新銀行及Richart網銀。

國泰世華銀行表示，近期受外匯匯率短期波動劇烈影響，客戶查詢匯率狀況高於平日量能，有關CUBE App連線狀況，本行已積極處理，並啟動排隊機制以維持系統穩定。