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影／台幣升值重現「2」字頭 藍委籲普發現金刺激內需

攝影中心／ 記者潘俊宏／台北即時報導
台幣今天再大幅升值重現「2」字頭，國民黨立委賴士葆（左起）、葛如鈞、王育敏今天舉行記者會，呼籲民進黨增加經費幫助產業艱困勞工，同時普發現金可以刺激內需。記者潘俊宏／攝影
台幣今天再大幅升值重現「2」字頭，國民黨立委賴士葆（左起）、葛如鈞、王育敏今天舉行記者會，呼籲民進黨增加經費幫助產業艱困勞工，同時普發現金可以刺激內需。記者潘俊宏／攝影

台幣今天再大幅升值重現「2」字頭，台北股市隨即也由紅翻黑。國民黨立委賴士葆呼籲，現在出口廠商哀鴻遍野，普發現金可以刺激內需，增加GDP，而且民進黨所提的特別條例預算4100億元，真的幫助關稅受損產業的勞工只有930億元，這部分金額可以增加。

賴士葆表示，現在台灣受制於關稅及匯率的變動，為避免被美方點名為匯率操縱國，央行也不敢過於干預匯率，許多出口產業都苦哈哈，執政黨卻還在搞大罷免，國民黨團的立場是民進黨所提的特別條例預算4100億元，真的幫助關稅受損產業的勞工只有930億元，這部分金額可以增加，至於其他的增加國土韌性等預算可以分開，以後再用追加減預算。

賴士葆呼籲，國民黨團所提的普發現金，在外銷艱困之際，可以刺激內需，提升台灣的GDP，若以前總統蔡英文當時發6千元現金來估算，當時主計長朱澤民說可以增加GDP有0.3%，那1萬元大概可以增加GDP有0.5%。

台幣匯率

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