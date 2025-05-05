新台幣狂升進入「2」字頭 學者曝央行的難言之隱

繼上周五狂升值後，新台幣今天狂飆，進入2字頭。亞太商工總會執行長、東海大學經濟系兼任教授邱達生表示，2021年時台幣也曾狂升到27、28元左右，當年升值幅度更強，只是現在又有美國關稅壓力，形成雙重壓力。他說，美國年底會提出匯率報告，對台灣非常重要，而且其觀察時間點是去年下半年到今年上半年，中央銀行即使有一些阻升也會很謹慎。

新台幣升值對台灣有利有弊，對進口有利，但傷害出口，而台灣是出口導向的經濟，自然弊大於利。

新台幣上周五盤中一度強升1.247元，而今早開盤30分鐘內就升抵29.672元，勁揚1.392元，升幅4.6%。新台幣連日飆升，今天恐再改寫升值幅度和金額的新高紀錄。若由4月30日的32.017元升值至今早的29.672，升值2.345元，升幅為7.9%。

邱達生表示，如果大家有印象，沒幾年前也就是2021年台幣也曾經升到27、28元，也沒多久，只是現在台灣還面對關稅壓力，形成雙重壓力，因為關稅主要壓力是出口，升值受影響最大也是出口。他說，雖然此次升值幅度沒幾年前強，現在是有些業者希望政府守住30元大關，但這是業者想望，多年來業者都是如此，但央行有其難言之隱，因為對等關稅談判必然包括匯率，美國總統川普之前就一直對外表示操縱匯率也是不公平貿易，台灣團隊正在談判，這邊阻升怎麼可能？

邱達生提醒，美國將公布匯率報告，這對台灣非常重要，川普今年1月20日才上任，上任後也多次明白表示匯率操縱是不公平行為，央行怎麼可能又去踩紅線？他相信，央行是有一些阻升，但在規模上會謹慎。因為很多金融業者早預測台幣升值，為了避險賣美元，加上市場對川普沒信心，美元走弱，都是新台幣飆升原因。

至於新台幣狂升未來可能影響，邱達生表示，出口商、金融業，只要是賺美元的都會有影響，但進口商則是有利，民眾如果買美國進口商品，或是到美式賣場就變便宜，所以升值有好有壞。台灣以出口為導向，所以弊大於利，但可以順勢拉抬內需。

他認為，企業原本就有掌握新台幣可能升值資訊，因此大家不必過度解讀，也不必過度恐慌，尤其是之前一直傳是海湖莊園協議緣故，並沒有事實證據，如此只會加劇市場恐慌，因為經濟學也是心理學。