快訊

「你有何資格利用剴剴？」 呂秋遠私生子生母連4問：讓真相攤陽光下

旅台美男為自拍爬羅馬競技場欄柵遭刺穿脊椎 慘狀懸掛如死屍

NBA／下剋上！希爾德爆發加柯瑞甦醒 勇士搶七大戰痛擊火箭

台幣猛升 朱立倫：匯率戰未戰先敗 賴政府還在拚政治

聯合報／ 記者鄭媁／台北即時報導
國民黨主席朱立倫表示，面對美國關稅戰，台灣還沒正式坐上談判桌，在三月時就已先把台積電對美一千億元投資大禮包送去，這不是戰略布局而是未戰先送、未戰先降，「經貿戰已經打到家門口，民進黨還在大內鬥」。圖／取自朱立倫臉書
國民黨主席朱立倫表示，面對美國關稅戰，台灣還沒正式坐上談判桌，在三月時就已先把台積電對美一千億元投資大禮包送去，這不是戰略布局而是未戰先送、未戰先降，「經貿戰已經打到家門口，民進黨還在大內鬥」。圖／取自朱立倫臉書

台幣匯率今早升值逾1.3元，觸及29.70元。國民黨主席朱立倫表示，面對美國關稅戰，台灣還沒正式坐上談判桌，在三月時就已先把台積電對美一千億元投資大禮包送去，這不是戰略布局而是未戰先送、未戰先降，「經貿戰已經打到家門口，民進黨還在大內鬥」。

朱立倫指出，1985年日本在壓力下日圓大幅度升值，結果泡沫破裂、經濟崩潰、失落十年。如今國民黨一直不斷預警的匯率戰更是未戰先敗，這幾天新台幣兌美元從33.2一路升值到30以下，台幣升值近10%，重傷台灣出口廠商。

他提到，特別是許多傳統產業本來利潤率就不高，匯率升值5%就可能吃掉全年利潤，更何況幾天的陡升，中小企業準備不及，壽險業更是重創。當全台代工業、科技業、製造業正面臨巨大壓力的時刻，政府卻急於營造「談判首日順利」、「未來可控」的樂觀氛圍，政府只顧大內宣、只關心面子工程，卻不知企業已哀洪遍野。

朱立倫表示，台美的關稅談判必須達到10%以下。這並非外交面子問題，而是關乎出口產業民的生死線。政府必須捍衛全民生計與就業底線。這一戰，已經連敗兩局了，關稅底線絕不容退。

他也批評，賴政府就職一年，對內鬥爭，對外無能，關稅戰未戰先降，匯率戰未戰先敗。每天拚政治，最後逼得全民只能自救，大家「反清復民」。反清德、護民主、救台灣。

編輯推薦

台幣匯率

延伸閱讀

換了嗎？日幣見「0.20」甜甜價！多了5萬日圓 網銀APP卻當機換鈔超心急

朱立倫稱北市5藍委民調安全 趙少康籲別安慰自己要出來投票

國家機器大搜索 趙少康預言：下個目標是國民黨中央、朱立倫

百日決戰反惡罷 朱立倫：全國黨公職團結 催出不同意票

相關新聞

新台幣升太猛 日圓換匯迎來0.20近10個月最甜價位

新台幣升勢有如「失速列車」，一路狂飆，接連兩個交易日盤中衝破1元，今天一早升破30元整數大關後，仍繼續向前衝，奔向29....

恐慌性拋匯台幣再現2字頭 出口商哭喊企業要倒閉了

出口商恐慌性拋匯，台北外匯經紀公司新台幣匯價今早開盤再升1.54角，15分鐘再升幅再擴到1元，直接衝破30元整數關卡，重...

民眾搶換匯導致銀行App異常 銀行：流量遠超負荷

新台幣今天開盤再展猛烈升勢，新台幣兌美元已見29元，強台幣讓民眾瘋搶換匯，卻導致多家銀行今早傳出無法登入、等待時間過久、...

台幣猛升 朱立倫：匯率戰未戰先敗 賴政府還在拚政治

新台幣匯率今早升值逾1.3元，觸及29.70元。國民黨主席朱立倫表示，面對美國關稅戰，台灣還沒正式坐上談判桌，在三月時就...

新台幣狂升！散戶進場搶便宜美元、日圓 多家銀行網銀和App傳塞車災情

新台幣匯率連兩個交易日盤中狂升逾1元，新台幣匯率迅速從31字頭攀升至29.6元價位，國內「螞蟻雄兵」們呼朋引伴、5日一早...

匯率超狂！新台幣升勢失速 盤中狂升逾1.4元、最高來到29.5字頭

新台幣匯率重返2字頭。新台幣近期升勢猶如「失速列車」、持續「過站不停」；國內匯市5日開盤，新台幣匯率以迅雷不及掩耳之速，升破31元與30元整數大關，截至上午10時22分，盤中最多升值1.1474元、最高來到29.59元，為2022年6月以來、近三年最高水準。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。