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新台幣狂升！散戶進場搶便宜美元、日圓 多家銀行網銀和App傳塞車災情
新台幣匯率連兩個交易日盤中狂升逾1元，新台幣匯率迅速從31字頭攀升至29.6元價位，國內「螞蟻雄兵」們呼朋引伴、5日一早便大舉進場，試圖搶買便宜的美元與日圓；因人數過多，導致今天上午，多家銀行的網銀、App傳出「塞車」、無法登入等災情，搶不到便宜外匯的網友們哀鴻遍野，紛紛在社群網站上發文抱怨。
新台幣匯率連兩日暴衝，5日一早重返2字頭。匯市今早一開盤，新台幣匯率以迅雷不及掩耳之速，接連升破31元與30元整數大關，截至上午9時58分，盤中最多升值1.1464元、最高來到29.6元，為2023年2月初以來、近兩年半最高水準。
新台幣升值有助提升國內民眾購買力，不只美元「天天都便宜」，台灣銀行掛出的日圓牌告價也跌至0.20字頭的超甜價，吸引「哈日族」進場加碼。
今天一早，多家銀行爆發散戶的美元、日圓搶匯潮，導致不少銀行的網銀、App湧現災情；一名金融業高層說，「網銀和行動銀行今早都進入一種『全民壓力測試』的階段」，也有網友在社群平台上發文表示，「想進去App買個外匯，竟然還得排隊」、「銀行APP都登不進去了....全都顯示系統忙碌中」。
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