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恐慌性拋匯台幣再現2字頭 出口商哭喊企業要倒閉了

經濟日報／ 記者任珮云／台北即時報導
新台幣匯價重現「2」字頭。聯合報系資料照／記者余承翰攝影
新台幣匯價重現「2」字頭。聯合報系資料照／記者余承翰攝影

出口商恐慌性拋匯，台北外匯經紀公司新台幣匯價今早開盤再升1.54角，15分鐘再升幅再擴到1元，直接衝破30元整數關卡，重現「2」字頭。匯市從「驚奇」到「驚嚇」，在新台幣進入「2」字頭，台北股市隨即也由紅翻黑，盤中一度跌逾200點。

出口商今早一片哀嚎，業者表示，一早新台幣匯價狂升，連續2天的升幅每天都超過3%，再下去台灣企業都要倒閉了。出口商籲請央行「信心喊話，並實質有效穩匯」。

出口商指出，今早由於新台幣匯價升值太快又太猛，以至於出口商想賣也賣不掉，並且央行對大企業也限制一天拋匯不能超過20支（1支100萬美元）；如果新台幣每天升值都超過3%，大企業又不能有效調節美元部位，匯損情況會很慘。

新台幣上周五盤中一度強升1.247元，而今早開盤30分鐘內就升抵29.672元，勁揚1.392元，升幅4.6%。新台幣連日飆升，今天恐再改寫升值幅度和金額的新高紀錄。

匯銀指出，外資早盤匯入並不明顯，但出口商拋售力道強勁，匯市一面倒地賣匯，促使新台幣匯價開高走高，央行成為市場主要的美元買家，目的在維持匯價相對穩定。

台幣匯率由4月30日的32.017元升值至今早的29.672，升值2.345元，升幅為7.9%。央行認為，台幣短線勁升，主要原因是國內謠言四起，導致廠商對新台幣匯率存有強烈的升值預期心理。

台幣匯率

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