匯率超狂！新台幣升勢失速 盤中狂升逾1.4元、最高來到29.5字頭

新台幣匯率重返2字頭。新台幣近期升勢猶如「失速列車」、持續「過站不停」；國內匯市5日開盤，新台幣匯率以迅雷不及掩耳之速，升破31元與30元整數大關，截至上午10時22分，盤中最多升值1.1474元、最高來到29.59元，為2022年6月以來、近三年最高水準。

新台幣匯率上周五上演「大驚奇」戲碼，盤中強升1.247元，為近14年半首見；收盤前中央銀行進場買匯，守住31字頭，新台幣匯率仍飆升9.53角，收在31.064元，連五升且創近一年半新高。

央行資料顯示，新台幣匯率上周五收盤飆升9.53角、升幅3.07%，寫歷年單日升值金額與幅度最高紀錄；新台幣連五升，累計升值1.465元，幅度相當驚人。

國銀外匯交易室主管預估，美元走弱下，新台幣升值趨勢暫未改變，預估本周，新台幣匯率有機會測試30元整數大關。

對於匯市激情演出，央行昨天傍晚發布新聞稿強調，新台幣匯率由4月30日的32.017元升值至31.064元，升幅為3.07%，主要原因是國內謠言四起，導致廠商對新台幣匯率存有強烈的升值預期心理。