新台幣繼續衝 早盤再度飆漲逾1元衝上29元
新台幣史詩級升勢還沒完，繼2日單日狂升3.07%後，今天一開盤再展猛烈升勢，以30.91元開出後，短短15分鐘內，漲勢持續擴大至1元以上，閃見29元。
美國匯率報告公布之前，市場對新台幣升值的預期心理持續發酵，加上外資匯入、出口商恐慌性拋匯助攻，新台幣升勢無法擋，2日盤中升幅達1.247元，為央行2002年統計以來盤中最大升值。新台幣兌美元終場收31.064元，強勁升值9.53角，單日升幅達3.07%，不僅是2002年統計以來單日最大升幅，也登上亞洲當日最強貨幣。
今天市場激情仍未散去，新台幣兌美元開盤後，匯價繼續上攻，狂奔衝破30元整數大關，開盤後15分鐘內，已經升破1元、閃見29元，最高觸及29.925元。
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