台幣匯價暴衝 金融3業首季獲利成長轉衰退 4、5月更嚴峻

台幣匯價暴衝，不僅出口為主的科技產業受衝擊，壽險產業更淪為「重災區」。

金管會最新公布的銀行、證券和保險等金融三業首季獲利二七○六億元、較去年同期衰退百分之八點七，由成長轉為衰退；值得注意的是，國內金控本周起陸續公布四月獲利，受到川普關稅戰引發股災和台幣升值的衝擊，預期半數以上的壽險公司恐出現單月虧損。

台幣兌美元二日升值近一元，收在卅一點○六四元，市場關注今天台幣是否持續強升，本周能否見到二字頭成為匯市焦點，其中中央銀行的態度更左右台幣升勢。

金融圈人士指出，央行對台幣匯率政策的拿捏，除要顧及美台貿易談判，也得觀察壽險業對匯率的抗壓性。二○一九年，央行曾宣稱「台灣匯率穩定」，因此壽險業的營運不會有問題，但時隔六年台幣匯價再度狂飆，壽險業同時承擔保單解約、保單質借等現金流壓力，加上匯損，央行恐怕要思考壽險業是否已在系統性風暴的邊緣，因為這樣的情勢金管會難以獨力解決，要央行出來「並肩作戰」。

法人：Q2股債匯恐陷三殺

金管會公布金融三業首季獲利轉為衰退，主因為股市震盪衝擊券商、壽險投資收益。法人說，第二季金融市場波動加劇，股、債、匯市恐陷入「三殺」，不僅重擊金融業獲利，也將壓縮金融股配息空間。

金管會統計，金融三業首季獲利以證券業獲利減少最多，獲利一六六億元，較去年同期衰退百分之四十二，其中自營部操作由於股債動盪使操作難度大增，收入較去年同期減少衰退近百億元。

此外，壽險業首季獲利較去年同期衰退百分之十一點六，但獲利仍有八四九億元；不過，第二季因為台幣匯價走升，恐將面臨「豬羊變色」。金管會統計顯示，壽險業首季的獲利中，財務投資利益減少一七一億元最多，但第二季的台幣匯率狂升，對壽險業才是嚴峻挑戰的開始。

壽險面臨兩股現金流壓力

金融業高層分析，台幣匯率狂升雖然暫時可由金管會甫推動上路的外匯價格準備金變動新制來吸收，但由於四月上旬的股災導致很多保戶要用保單借款來補融資維持率，以及保單解約潮，這兩股現金流壓力造成很多中大型壽險公司被迫賣出同樣被套牢的債券與股票部位，也因此多家壽險公司四月驚見虧損，五月災情恐怕會更慘重。

針對外電日前報導，台幣匯率暴衝，壽險業應會積極對沖美元資產。業者說，外電所指應是拉高避險比率，但壽險業會拉高多少避險比率仍有疑問。