台幣匯價暴衝 逾半數壽險公司4、5月恐怕連續二月大虧損

台幣匯價暴衝，真正的重災區不見得是高科技產業，而是台灣的壽險公司，尤其是資產規模名列前茅的大型壽險公司亦難倖免，各大金控即將自本周起陸續公布4月獲利，其中金控旗下大型壽險公司表現更受高度矚目，目前已知，4月由於上旬的大股災，以及台幣匯率升值2.5%的衝擊，至少半數以上的壽險公司將呈單月虧損，接著5月台幣匯率升幅擴大使衝擊加劇，恐怕將使大部分壽險公司連續二個月出現大虧損。

也有金融圈人士指出，央行對於台幣匯率政策的拿捏，除了要顧及美台貿易談判之外，也得回頭看看壽險業對匯率的抗壓性究竟如何；在2019年，央行曾對外宣稱「台灣匯率穩定」因此壽險業的營運不會有問題，但時隔6年在新台幣匯價狂飆之際，壽險業同時承擔保單解約、保單質借這些現金流壓力，加上匯損，央行恐怕要思考台灣的壽險業會否已在系統性風暴的邊緣，這恐怕也非金管會所能獨力解決，非得有央行出來並肩作戰。

金管會公布最新的金融三業獲利，雖然壽險業的前三月獲利較去年同期衰退11.6%，但還有849億元的獲利，但到了第二季，因為台幣匯價暴升，恐將豬羊變色。金管會統計顯示，壽險業今年首季的獲利，其中財務投資利益減少171億最多，但接下來第二季的台幣匯率狂升，對壽險業而言才是最嚴峻挑戰的開始。

金管會統計，今年前三月合計銀行、保險、證券等金融三業獲利為2706.16億元，其中以證券業獲利減少最多，前三月獲利166.46億，全球股債動盪之下，也使其自營、經紀、承銷三大業務獲利同步減少，其中自營部操作由於股債動盪使操作難度大增，因此收入減少最多，較去年同期衰退近百億。

比起證券商、銀行業，台幣匯率升值衝擊最大的是壽險公司；法人估計，在不考慮外價準備金的影響之下，新台幣匯率升值1%，壽險會受到5%的獲利衝，而銀行受影響才0.1%。

至於目前市場上已實施外價準備金的3、4家大型壽險公司，對此金融業高層分析，台幣匯率的狂升雖然暫時可由金管會甫上路的外匯價格準備金變動新制來吸收，但由於4月上旬的大股災使很多保戶要用保單借款來補融資維持率，以及保單解約潮，這兩股現金流壓力使很多中大型壽險公司被迫賣出同樣也套牢的債券與股票部位，也因此多家壽險公司在4月驚見虧損，5月災情將更慘重。

外電日前指出，壽險業者因應台幣匯率暴衝，應會積極對沖美元資產，不過對此壽險業者解讀，外電所指應該是緊急拉高避險比例，但據業界人士指出，壽險業到底會拉高多少避險比例，仍有疑問，最主要在於新台幣匯率狂升，也將牽動壽險業者的避險成本飆漲，甚至比起現在多出1倍，而且避險成本對壽險業者的獲利衝擊比匯損更直接，這也使壽險公司現在進退兩難。