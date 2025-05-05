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台幣本周測試30大關 匯銀預估會在「258關卡」波動

經濟日報／ 記者戴玉翔陳美君／台北報導
熱錢湧入、新台幣上周五（2日）盤中強升1.247元，為近14年半首見，甚至一度見到「30」字頭。 記者余承翰／攝影
熱錢湧入、新台幣上周五（2日）盤中強升1.247元，為近14年半首見，甚至一度見到「30」字頭。 記者余承翰／攝影

熱錢湧入、新台幣上周五（2日）盤中強升1.247元，為近14年半首見，甚至一度見到「30」字頭，升值之快引發外界高度關注，終場守住31字頭。國銀外匯交易室主管預估，美元走弱下，新台幣升值趨勢暫未改變，預估本周新台幣匯率有機會測試30元整數大關。

銀行主管指出，在強烈升值預期心理作用下，新台幣仍有續升可能，短線是否會見到「二字頭」，要看兩大指標，包括外資是否大舉加碼台股，或出口商是否迅速且大量將資金匯回。

不過，匯銀人士分析，新台幣今年以來截至上周五為止，升幅為5.33％，要見「二字頭」，今年以來升幅將達9%以上，等於還要再升4個百分點，「這有一定的難度。」

圖／經濟日報提供
圖／經濟日報提供

儘管美國勞工部於上周公布，4月非農就業人口增加17.7萬人，優於預期，但美元指數還是下滑，銀行主管指出，不排除新台幣今（5）日一開盤就先衝破31元整數大關，之後就看央行是否會進場，緩和升勢，預估會在「258關卡」，也就是30.8、30.5、30.2元之間，來回作壓力測試。

銀行主管分析，新台幣上周五狂升，因「羊群效應」相互踐踏，加上投資人實現獲利或停損出場，如今不只出口商恐將面臨更嚴峻挑戰，就連金融保險業恐也面臨美元商品解約或贖回潮。

央行資料顯示，新台幣匯率上周五飆升9.53角，創1993年統計以來、單日升值金額最高紀錄，終場收31.064元，連五升，累計升值1.465元，幅度相當驚人。

銀行主管表示，新台幣上周五升值主要有三因素，第一，外資當天買超台股387.7億元，並匯入資金，導致國內匯市美元供給大幅增加，促使新台幣升值。

第二，過去幾年許多出口商在做套利交易，收到美元後放在海外領取高息，從台灣借台幣資金支付薪資、貨款。但如今新台幣快速走升，業者擔憂不趕緊匯回，損失恐加大，因此出現「羊群效應」相互踐踏。

第三，投資海外股票或債券的投資人亦實現獲利或停損出場，以避免匯損。

台幣匯率

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