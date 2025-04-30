中美逆向而行…全球化瓦解 「美國想獨自偉大」

外界解讀美國總統川普發動關稅戰主要是瞄準中國大陸，並推動美國再工業化，國際上普遍認為全球化路線已經瓦解，新世代金融基金會董事長、行政院前院長陳冲表示，國際組織早已看到全球化很危險，而且慢慢變成全球南方（Global south）與全球北方（Global north），這也是此次關稅戰對抗衍生出的路線。

和碩董事長童子賢則認為，全球化從未完全實現，但原本的全球分工是他認為比較好的經濟版圖，這次美國要將製造業拉回美國，美國想從一個搞創意的高階服務業到製造業都全包，這是不可能的事。

童：全球化從沒有兌現過

陳冲指出，最近很多人說全球化徹底沒了，其實國際貨幣基金（IMF）很早以前就說全球化很危險了，IMF是最有學問的機構，受限美國與中國是大股東，研究人員無法暢所欲言，但最近三年來內部論文及正式發表文章都已指出，全球化已消失，慢慢變成兩個球，一個全球北方，一個全球南方。

陳冲表示，今年是萬隆會議七十周年，當年在印尼舉行首次會議後，全世界就是分分合合，如今變成全球北方、南方，也才有賴清德總統說的「脫中入北」，有其脈絡，也就是跟大國強權推展的結果。從二○○九年就很明顯，中國人民銀行行長周小川在中國人民銀行發表國際貨幣體系演講時，就說中國與美國要走不同路線，要走對抗，今天關稅就是從此對抗衍生出來的路線。

和碩董事長童子賢說，大家都感慨全球化消失了，但歷史上從沒有兌現過真正完全全球化，只有國家與國家之間有衝突的一段期間，有所謂的全球化，但隨著國家與國際結盟，全球化就消失了。

他說，人類只要國家或國家有戰爭衝突，都將會將經濟做為整體戰力一部分，冷戰時期有蘇聯與美國兩大集團，二○二五年是否又面對另一個冰河期？美國目前推出一些措施，想要達到某些目的，但能生效嗎？企圖心有多強？還不明顯。美國總統川普提出「MAGA（Make America great again， 讓美國再度偉大）」，他的解讀是「Make America great alone，美國要獨自偉大」，第二個是讓川普再次偉大，為自己競選第三任取得權力，是將美國內部事務但外部化。

至於美國想要將製造業拉回美國，童子賢說，他曾開玩笑地說：除非美國人口增加到十七億六千萬，也就是美國三點四億人加上印度十四點二億人，就可以有一部分人從事高階研發服業務，由印度人從事製造，否則就應維持原本全球化的主軸。全球化如果不完美的地方微調就好，台灣繼續負責製造晶片，越南負責球鞋，南韓、日本繼續造船，全球化可以有合理修正，不會受到這麼嚴重的衝擊。

美高壓手段恐逼走盟友

東華大學公共行政系榮譽教授、陸委會前副主委高長表示，川普大戰略要讓製造業回流，美國再偉大，但美國再工業化不可能三、五年達到，需要很久時間，但短期高關稅造成的損失已立即顯現，再工業化過程要付出的代價，美國能承受嗎？

他說，美國製造業外包，已經從全球化經過廿、卅年發展，產業供應鏈無法與中國比，如何達成目標。其次，美國製造業人才已經空洞化，往金融業及服務業發展，如何從非製造業移轉回來有其難度；最後，美國製造成本及基礎設施要支持工業化發展，也要建設時間，沒有想像容易。

對於全球化議題，高長認為美國二○一八年以來採取貿易戰，大陸是反其道而行，美國逆全球化，中國反而認同全球化，大陸與美的對峙，美國高壓手段逼迫盟友，是否會將盟友逼向中國？還需要時間觀察，但最近大陸很努力赴周邊東南亞國家訪問，日本、南韓FTA（自由貿易協定）都在談，原來一帶一路國家也有密切連繫，如果繼續強調全球化，對大陸是有利的。