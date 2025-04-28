賴清德嗆「去天安門抗議」王偉忠：不合理到極點

國民黨上周六號召群眾上凱道「戰獨裁」，賴清德總統說，真正要戰獨裁應該去北京天安門抗議。中廣前董事長趙少康今接受王偉忠廣播專訪，兩人同聲對賴總統的說法難以認同。王偉忠直言，聽到賴所言很詫異、覺得不合理到極點。趙少康也說，賴是故意要分化、討好支持者。

趙少康在「欸！我說到哪裡了」感嘆，現在台灣的政治氣氛實在很差，有一股巨大的壓力籠罩上空。賴清德身為總統，不只不思團結國家，還故意分化人民，上任近一年來，各種離譜的表現，再厲害的編劇也寫不出來。

王偉忠說，聽到這句話時他很詫異，覺得何其有膽量可以講出這樣的話，不合理到極點。如同立法院長韓國瑜所說，他們為中華民國當兵、納稅給中華民國政府，不管如何也是跟著國家政策走；難道賴總統不知，說出這句話有極多破綻、會引起很大反彈嗎？還是他不在乎？「你可以少點講話，或安安靜靜接受抗議，讓老百姓有個出口，也是一種方式，你這不是提油救火嗎？」

趙少康說，他也很驚訝賴清德會講這樣的話，台灣的民主制度當然比大陸好，跟他們比誰言論比較不自由，這不是很奇怪嗎？賴清德是故意要分化、討好支持者，美國總統川普都不敢說，「你們要抗議我，去抗議俄羅斯總統普丁好了。」

趙少康說，賴清德只想鞏固他40%的選票，要60%的人到天安門抗議獨裁，台灣的民主制度、言論自由、定期選舉當然比大陸好，沒人懷疑這點，賴清德要跟老共比爛，真是自甘墮落。426大遊行，現場人潮爆滿，因為大家對賴清德的執政無能、擇惡固執、清算異己、濫用司法已經積怨已久。

趙少康批評，即使剛有這麼多人上街頭怒吼司法不公，今天第一個上班日，賴清德連演演謙卑的樣子都不願意，馬上動手搜索國民黨新北市、基隆市黨部，這就是粗暴、傲慢，毫不傾聽民意的賴清德。

趙少康也在臉書呼籲，民進黨發起這場毫無正當性的大罷免，又想用司法手段恐嚇人民，不讓罷免綠委的第二階段連署達標。既然如此，請大家一定要踴躍出門投票，用「不同意」的具體行動表達對國民黨立委的支持，並用「同意」罷免民進黨立委，給賴清德一個教訓。