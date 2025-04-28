移工426上凱道林志潔轟鄭正鈐神隱卸責 鄭：適可而止

國民黨新竹市立委鄭正鈐被爆疑僱外籍移工參加藍白426凱道集會活動，新竹市雙罷免總部發言人、陽明交大科法學院特聘教授林志潔除到新竹地檢署按鈴告發鄭涉嫌違反選罷法與就服法，也批鄭東窗事發後神隱蒸發；鄭正鈐今天下午則發文，呼籲民進黨適可而止，不要再撕裂社會，不要再踐踏人民的尊嚴。

鄭正鈐說，對於426活動中勇敢支持活動的新住民，他感謝，也心疼。他們是持有中華民國國民身分證的外籍配偶與家人，依法行使集會與言論自由。卻只因為戴了他的帽子，就被指控是非法動員的移工，還要面對勞動部與移民署的調查。

鄭正鈐表示，他知道新住民們心裡承受著巨大的壓力，卻依然勇敢站出來向民進黨抗議。他會成為他們堅強的後盾，協助所有需要的法律扶助。歧視，不必一定是暴力或惡言。只要因為族群、語言、國籍等特徵，推測、懷疑，並以此加以不公平對待，就是赤裸裸的歧視。

鄭正鈐說，這次新住民參與426活動，他們持有中華民國國民身分證，許多人在台灣生活數十年，孩子也在台灣成長、就學，只因「聽不太懂國語」就被質疑是雇主非法動員的移工，不能來參加活動。這樣的指控，就是一種不平等的對待、赤裸裸的歧視。這種不公平，就是對他們尊嚴的侵犯。

鄭正鈐說，打著「守護人權」旗幟的性平委員，竟成為帶頭散播歧視言論的人。未經查證的指控，點燃網路上的謾罵、羞辱、霸凌，讓新住民成為無辜的攻擊目標。這種扭曲與傷害，讓人不禁質疑，民進黨口中的「保護新住民」，到底是保護還是打壓？民進黨為了一場大罷免已經不擇手段，連最基本的人權與平等都可以踐踏。

林志潔說，有養生館新住民老闆娘跳出來自稱是其「主揪去凱道」，但若私自讓員工從事許可外工作是要被重罰；如果推卸責任給養生館店長的親友，除非全部都有我國國籍，否則養生館店長邀請無我國籍的外國人去選舉罷免造勢，店長是違反選罷法的，也要受重罰；反之，倘若真如鄭正鈐所言，這些年輕人是有投票權的我國國民，那麼給予800元、提供交通和費用動員去反罷免，有對價關係，是賄選犯罪；至於若是移工，其私下兼差，可能被遣返。

林志潔指出，我國選舉罷免法第56條規定，政黨及任何人不得有下列情事，其中包括「邀請外國人民、大陸地區人民或香港、澳門居民為第四十五條各款之行為」，我國的選罷法和世界各國一樣，之所以禁止無我國國籍的外籍人士參與我國的選舉罷免活動，是因為涉及國家安全。

林志潔說，倘若非我國國民、無我國的選舉罷免投票權，卻可藉由各種管道滲透，用人頭或金錢營造假象，控制投票罷免的意向，影響選舉罷免的公正性，將導致民主基石瓦解。這是為何在426的反罷免遊行造勢，出現中文不通、也不太清楚自己為何在此的外籍青年，頭戴鄭正鈐委員的帽子，手持鄭發放的物資 ，會引發各界高度關注的原因。

林志潔表示，外籍人士在台灣生活的身份有多種可能，可能是來旅遊，可能是有居留權利但尚未取得我國國籍的住民，也可能是來幫助台灣繁榮百工百業的移工，也可能是來台灣讀書的學生。不論是新住民、外籍學生或移工，其集會結設和表意自由，當然要受到保障，但是正因為其尚無我國國民身份，因此，若邀請其參與和選舉罷免有關的活動，是違反選舉罷免法的。

林志潔說，兩天前地方社團和人力仲介者，發文表示以800k越南盾、相當台幣1000元一天，徵求上街與選舉有關的動員，在這種種證據下，鄭正鈐的說明竟然隻字不敢回覆，只是繞著莫須有的歧視跳針。鄭擔任立委，連誠實面對、清楚說明都做不到嗎？動員這些外籍人士，讓他們面臨遭到裁罰甚至可能被遣返的風險，鄭有保護新住民、保護外籍青年學子或移工嗎？實在是太可惡太自私了。