動員移工違法赴426？ 鄭正鈐：民進黨赤裸裸歧視新住民

有直播主於426集會上發現不會說國語的外國人參與，遭質疑是有雇主非法動員的移工，有出席民眾昨亮身分證抗議自己是新住民卻被歧視。國民黨立委鄭正鈐表示，這群新住民只因帶著自己的帽子就被如此指控，民進黨這是赤裸裸的歧視，為了一場大罷免，已經不擇手段，連最基本的人權與平等都可以踐踏。

凱道「反綠共、戰獨裁」集會現場有直播主訪問戴著新竹市立委鄭正鈐帽子的民眾，竟發現對方說的是越南話，遭民進黨質疑違法動員移工，多名到凱道參加活動的新住民及外配認為自己持有中華民國身分證卻被汙名化，昨下午也到民進黨新竹市黨部遞交抗議書。

鄭正鈐表示，新住民也是台灣人，「拒絕歧視，守護尊嚴」，對於426活動到場的新住民，他感謝，也心疼。他們是持有中華民國國民身分證的外籍配偶與家人，依法行使集會與言論自由，卻只因為戴了他的帽子，就被指控是非法動員的移工，還要面對勞動部與移民署的調查。

鄭正鈐指出，這群心裡承受著巨大的壓力，但依然勇敢站出來向民進黨抗議，他一定當這群新住民的堅強後盾，協助所有需要的法律扶助。歧視不必一定是暴力或惡言，只要因為族群、語言、國籍等特徵，推測、懷疑，並以此加以不公平對待，就是赤裸裸的歧視；這次參與426活動的新住民持有中華民國國民身分證，許多人在台灣生活數十年，孩子也在台灣成長、就學，只因「不會說國語」就被質疑是雇主非法動員的移工，這樣的指控，就是一種不平等的對待、赤裸裸的歧視，這種不公平，就是對他們尊嚴的侵犯。

鄭正鈐批評，諷刺的是，打著「守護人權」旗幟的性平委員，竟成為帶頭散播歧視言論的人，未經查證的指控，點燃網路上的謾罵、羞辱、霸凌，讓新住民成為無辜的攻擊目標，這種扭曲與傷害，讓人不禁質疑，民進黨口中的「保護新住民」，到底是保護還是打壓？