提426集會4觀察 游盈隆：「反共、喊停軍演、反罷」有新意

國民黨舉辦426凱道集會，訴求反綠共、戰獨裁，獲民眾黨響應。台灣民意基金會董事長游盈隆提4點觀察，他說，此活動讓國民黨展現風雨同舟的團結景象，更奠定藍白在國會、2026選舉合作態勢，藍營指標性人物高呼「反中共，要求停止軍演，停止大罷免」，仍有新意。

游盈隆在臉書指出，426活動無疑是今年迄今最大的群眾集會，現場喊出破25萬人，合理推估應在8萬到10萬人之間，超過年初民眾黨「111釘孤枝」7萬到8萬人的盛況，更讓罷團舉辦的419遊行相形失色，但419非民進黨主辦，拿419比426，如同游擊隊比正規軍，意義不大。

針對「反綠共、戰獨裁」活動訴求，游盈隆認為，反綠共對充其量只是一些藍營名嘴的用詞，竟然會被當成堂堂大黨的活動主訴求，相當不可思議，主因是近期傳出民進黨府院黨及立院黨團被共諜長期滲入，多人被收押或偵辦中，曝露嚴重國安危機，但相關高層紋風不動。

他認為，在野黨強烈批評，砲火四射，並點名國安會祕書長吳釗燮下台，合情合理，但硬說成「綠共」，卻反而模糊焦點，威力與殺傷力都大減。畢竟，在台灣人的認知，強把民進黨和共產黨畫等號，是難以接受的。

至於戰獨裁，他說，這明顯劍指賴清德總統，但政治學對獨裁的定義是，最高統治者權力不受節制，可以為所欲為，獨斷獨行，準此而觀，中國領導人習近平是獨裁者，但賴清德不是，賴直嗆「戰獨裁，應該去北京天安門」，也不無道理。

游盈隆接著提出4點觀察，首先朱立倫台上公開喊出「我們反中共，也要反綠共」，這是朱首次公開高喊反中共，想必鼓足勇氣，很接台灣地氣，台上多數人表情尷尬；蔣萬安也公開稱「想消滅中華民國的是共產黨和民進黨」。蔣朱先後出現反共言論，雖拖民進黨下水，但微言大義不可不察。

他續指，立法院長韓國瑜出場還是與眾不同，場內歡聲雷動，「三把刀理論」基本上契合台灣現今內外情勢。他一提再提中華民國，同時向中共喊話，呼籲中共停止軍演，這也是第一次，韓也呼籲民進黨立刻停止大罷免。民進黨發言人抨擊立法院長身分不應出席活動，很奇怪，更顯氣量狹小。

他提到，民眾黨主席黃國昌率多位民眾黨立委和民意代表大陣仗助陣，慷慨激昂演說，大聲幫前黨主席柯文哲喊冤，痛批賴清德獨裁，宣示投入反對大罷免。這一幕既有強化藍白合，也有力挺朱立倫的味道。未來藍白在國會，以及2026地方選舉，更加合作已成定局，對綠營會帶來多大衝擊，值得觀察。

最後，游盈隆指出，毫無疑問地，426讓國民黨展現出風雨同舟的團結景象，該來的人都來了，這是2024總統與立委選舉結束後的第一次。主訴求雖略嫌生硬，不到位，但指標性人物高呼「反中共，要求停止軍演，停止大罷免」，仍然有其新意，後續發展值得關注。