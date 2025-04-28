快訊

力拚無罪？虐童剴剴案今開庭 保母姊妹指「他自虐撞頭」

聽新聞
0:00 / 0:00

朱立倫嗆罷免彈劾賴總統 黃國昌：下台已是多數人心聲

聯合報／ 記者林銘翰／台北即時報導
美麗島電子報最新民調顯示，賴清德總統的執政表現滿意度出現死亡交叉。本報資料照片
美麗島電子報最新民調顯示，賴清德總統的執政表現滿意度出現死亡交叉。本報資料照片

賴清德總統即將就職滿一周年，國民黨主席朱立倫今天說，520後要全面發動罷免總統運動。民眾黨主席黃國昌表示，賴總統即將就任滿1年，繳不出像樣的成績單，只會不斷製造衝突仇恨，只為掩飾自己執政無能，台灣人感到非常心痛，「賴清德下台成為多數人民共同心聲。」

國民黨上周舉辦「反綠共，戰獨裁」集會，宣布5月20日後推動罷免賴總統，朱立倫上午舉行「『罷免賴清德行動』全國啟動，罷免賴清德『綠衛兵』立委」記者會說明，國民黨團預計在立法院提出罷免與彈劾，接下來在台灣各角落，全面發動各式罷免賴總統運動。

行政院長卓榮泰今天拜會朝野黨團，民眾黨團會後舉行記者會，黃國昌受訪時表示，賴總統即將就任滿一年，繳不出像樣的成績單，執政成績蒼白無力，只會不斷製造衝突仇恨，就為掩飾其施政不力與執政無能，然而面對這樣的民進黨政府，人民跟民眾黨都感到非常心痛。

「想要賴清德下台，已經成為非常多人民的共同心聲」，黃國昌說，賴總統顯然想要硬幹到底，繳稅的人民站出來表達抗議，總統竟然叫這些人都去天安門，請問這是哪門子邏輯，而且放完炮面對社會強烈抨擊，至今仍未站出來說清楚講明白，難道這就是台灣人民犧牲奮鬥換來的民主。

媒體詢問，朱立倫稍早形容民進黨立委「綠衛兵」，名稱類似民間團體發起「掃除綠衛兵」行動，藍營是否有意藉此向民眾黨陣營靠攏。

黃國昌聽聞後表示，回應人民期待才是最重要的事情，沒有必要談誰向誰靠攏的問題，人民也並非期待在野陣營靠攏，談論此事真的沒有必要。

不過，黃國昌也說，針對掃除綠衛兵行動，國民黨上周舉行凱道集結，很多公民朋友都有出來擺攤，對於在立法院專門護航的立委，不僅自我降格為執政團隊的啦啦隊，甚至為了護航行為不惜大造謠，「非常多公民團體看不下去，大家都會站出來有相應作為。」

罷免 賴清德 黃國昌

延伸閱讀

影／反制綠營大搜索 朱立倫：全面罷免賴清德

賴清德民調首見死亡交叉 朱立倫：不滿度會愈來愈高

回應檢調大搜索 朱立倫下令：藍民代助罷綠委過二階

卓榮泰為特別條例拜會民眾黨團 黃國昌：失望透頂

相關新聞

提426集會4觀察 游盈隆：「反共、喊停軍演、反罷」有新意

國民黨舉辦426凱道集會，訴求反綠共、戰獨裁，獲民眾黨響應。台灣民意基金會董事長游盈隆提4點觀察，他說，此活動讓國民黨展...

朱立倫嗆罷免彈劾賴總統 黃國昌：下台已是多數人心聲

賴清德總統即將就職滿一周年，國民黨主席朱立倫今天說，520後要全面發動罷免總統運動。民眾黨主席黃國昌表示，賴總統即將就任...

綠：國民黨違法在先還煽動鬥臭司法 根本見笑轉生氣

國民黨主席朱立倫指控賴清德總統指揮檢調，對罷綠團體進行搜索，他今下令黨公職助攻罷免綠委，也將透過國會對總統提出罷免及彈劾...

綠：認定死亡連署為地方權責 去問蔣侯是否針對黨內？

今天又傳出國民黨地方黨部因「幽靈連署」案遭檢調搜索。民進黨立院黨團書記長陳培瑜表示，罷免連署的相關告發責任、正確與否責任...

朱立倫：民代全力協助罷綠委連署 520發動罷賴運動

國民黨主席朱立倫今天表示，他已要求所有民代，全力協助所有罷綠選區第二階段連署，也會將這次二階連署結果列入考核並公告；5月...

影／反制綠營大搜索 朱立倫：全面罷免賴清德

針對新北地檢署今天上午再度大動作搜索國民黨新北市黨部，帶走書記長與書記共2名黨工。國民黨主席朱立倫上午在中央黨部召開臨時...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。