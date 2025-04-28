朱立倫嗆罷免彈劾賴總統 黃國昌：下台已是多數人心聲

賴清德總統即將就職滿一周年，國民黨主席朱立倫今天說，520後要全面發動罷免總統運動。民眾黨主席黃國昌表示，賴總統即將就任滿1年，繳不出像樣的成績單，只會不斷製造衝突仇恨，只為掩飾自己執政無能，台灣人感到非常心痛，「賴清德下台成為多數人民共同心聲。」

國民黨上周舉辦「反綠共，戰獨裁」集會，宣布5月20日後推動罷免賴總統，朱立倫上午舉行「『罷免賴清德行動』全國啟動，罷免賴清德『綠衛兵』立委」記者會說明，國民黨團預計在立法院提出罷免與彈劾，接下來在台灣各角落，全面發動各式罷免賴總統運動。

行政院長卓榮泰今天拜會朝野黨團，民眾黨團會後舉行記者會，黃國昌受訪時表示，賴總統即將就任滿一年，繳不出像樣的成績單，執政成績蒼白無力，只會不斷製造衝突仇恨，就為掩飾其施政不力與執政無能，然而面對這樣的民進黨政府，人民跟民眾黨都感到非常心痛。

「想要賴清德下台，已經成為非常多人民的共同心聲」，黃國昌說，賴總統顯然想要硬幹到底，繳稅的人民站出來表達抗議，總統竟然叫這些人都去天安門，請問這是哪門子邏輯，而且放完炮面對社會強烈抨擊，至今仍未站出來說清楚講明白，難道這就是台灣人民犧牲奮鬥換來的民主。

媒體詢問，朱立倫稍早形容民進黨立委「綠衛兵」，名稱類似民間團體發起「掃除綠衛兵」行動，藍營是否有意藉此向民眾黨陣營靠攏。

黃國昌聽聞後表示，回應人民期待才是最重要的事情，沒有必要談誰向誰靠攏的問題，人民也並非期待在野陣營靠攏，談論此事真的沒有必要。

不過，黃國昌也說，針對掃除綠衛兵行動，國民黨上周舉行凱道集結，很多公民朋友都有出來擺攤，對於在立法院專門護航的立委，不僅自我降格為執政團隊的啦啦隊，甚至為了護航行為不惜大造謠，「非常多公民團體看不下去，大家都會站出來有相應作為。」