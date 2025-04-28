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綠：認定死亡連署為地方權責 去問蔣侯是否針對黨內？

聯合報／ 記者黃婉婷／台北即時報導
民進黨立院黨團今日召開輿情回應記者會，由黨團幹事長吳思瑤、書記長陳培瑜接受媒體聯訪。記者黃婉婷／攝影
民進黨立院黨團今日召開輿情回應記者會，由黨團幹事長吳思瑤、書記長陳培瑜接受媒體聯訪。記者黃婉婷／攝影

今天又傳出國民黨地方黨部因「幽靈連署」案遭檢調搜索。民進黨立院黨團書記長陳培瑜表示，罷免連署的相關告發責任、正確與否責任在地方選委會，若真為政治報復，目前最多死亡連署的是雙北，應該要問台北市長蔣萬安跟新北市長侯友宜，是不是在針對黨內同志？

民進黨立院黨團幹事長吳思瑤指出，違法就是違法，犯罪就是犯罪，遺憾前幾天的426大遊行，出現主題錯亂、對象錯置且價值謬誤的3大問題，她質疑，兩大在野黨合流居然是「挺作弊、挺違法、挺造假」，反法治、反民主、反進步。

吳思瑤強調，司法歸司法，政治歸政治，只有藍白一再拿政治手段鬥臭司法。她說，尊重上午檢調的作為，任何搜索必然有證據作為依據，也希望在野黨回到事實本質，違法就是違法、犯罪就是犯罪，只要不違法不犯罪，就不怕司法來查。

陳培瑜補充指出，前陣子北一女國文教師區桂芝大聲疾呼，希望台灣課本裡要有「廉恥」這篇文章，但大家都疑惑，難道讀了「廉恥」就真的知道廉恥了嗎？

她說，事實證明，這些讀過「廉恥」之人依然恬不知恥，先前就曾在司法法制委員會說明過，相關告發、查核連署資料正確與否，責任在於地方的選委會，選委會發現有冒名、死亡連署時，才會把相關資料進行告發，送給地方檢調單位，因此不管是查核、告發、偵調，都是在地方政府處理。

陳培瑜認為，若國民黨真的認為這是政治報復、司法迫害，目前最多造假、死亡連署的在新北市、台北市，應該要問責蔣萬安、侯友宜，是不是在對自己黨內同志進行政治報復？

司法 選委會

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