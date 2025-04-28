朱立倫：民代全力協助罷綠委連署 520發動罷賴運動

國民黨主席朱立倫今天表示，他已要求所有民代，全力協助所有罷綠選區第二階段連署，也會將這次二階連署結果列入考核並公告；5月20日開始，國會要提出罷免案、彈劾案，接下來在台灣各角落，要全面發動各式罷免總統賴清德運動。

國民黨26日在凱道舉辦「反綠共戰獨裁」集會，朱立倫表示，賴總統就任後只想消滅在野黨，國民黨反中共也反綠共，520後立法院要立刻提出罷免賴總統案。

朱立倫今天上午召開記者會指出，賴總統剩22天就職滿1週年，是不是請總統能團結台灣，能放下屠刀，讓台灣回到團結和諧，大家共同為台灣打拚，但看來賴總統的字典裡面，只有不斷的鬥在野黨。

朱立倫說明，在賴總統砍殺在野黨的同時，周邊的一些綠衛兵，尤其是民進黨立委，都是民眾選出來的，民眾希望的是台灣安定、團結與和平，希望的是民主自由，綠委卻成為幫凶、成為綠衛兵，這才是真正應該要罷免的。

朱立倫強調，他已要求全台灣所有民意代表，包含不分區立委，還有各縣市議員、鄉鎮市民代表共同團結努力，要協助所有罷綠選區第二階段連署，並會將這次二階連署的結果列入考核公告，讓藍營支持者知道在地民意代表努力的成果，讓大家一起來見證。

朱立倫也提到，這是罷免賴總統一個非常重要里程碑，不但從5月20日開始，國會要提出罷免案、彈劾案，接下來在台灣各角落，要全面發動各種方式的罷免賴總統運動，讓賴總統知道，最偉大的是台灣人民力量，最重要的是維護大家的民主自由，更不能夠用消滅在野黨，做為賴總統1年來最大政績。

針對國民黨新北市黨部今天遭到搜索，朱立倫表示，賴總統不斷指示檢調，要司法單位、要各方面當鷹犬，最後反撲的是人民力量，相信接下來所有各地自發性罷免賴總統的力量，各地共同協助罷免綠衛兵的力量，一定可以造就台灣最重要的民主運動。

媒體詢問，要提罷免、彈劾，是否會再與民眾黨繼續加強在野討論與研究。朱立倫回應，會盡所有的力量，其實最大力量是人民的力量；當人民怒吼時，不單是在野立委，相信連民進黨立委都會感受到人民的力量。