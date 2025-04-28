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賴清德民調首見死亡交叉 朱立倫：不滿度會愈來愈高

聯合報／ 記者鄭媁／台北即時報導
針對新北地檢署今天上午再度大動作搜索國民黨新北市黨部，帶走書記長與書記共2名黨工。國民黨主席朱立倫（左）上午在中央黨部召開臨時記者會，與秘書長黃健庭（右）步入會場，神情十分嚴肅。記者林俊良／攝影
針對新北地檢署今天上午再度大動作搜索國民黨新北市黨部，帶走書記長與書記共2名黨工。國民黨主席朱立倫（左）上午在中央黨部召開臨時記者會，與秘書長黃健庭（右）步入會場，神情十分嚴肅。記者林俊良／攝影

美麗島電子報最新民調出爐，總統賴清德信任度大跌8個百分點，執政表現呈現「死亡交叉」。國民黨主席朱立倫表示，當民進黨大刀砍向在野黨，民眾感受是很深刻的，他相信這個數字只會愈來愈高，最後人民的力量會反撲倒這位獨裁者身上。

民調指出，賴總統上任後不滿意度度首次超過滿意度。其中，民調結果更顯示，70.8%民眾認為政治力介入媒體，60.0%認為政府高層濫用權力，59.3%政府選擇性辦案。

朱立倫今上午舉行記者會宣布，已要求全台所有民意代表，全力協助所有罷綠選區二階連署，並將結果列入考核與公告。

被問及最新民調結果，朱立倫說，這個調查還是在4月26日凱道活動前，賴清德就職周年只剩22天，如果仍不斷分裂台灣，割裂人民情感、破壞生活和諧，消滅台灣該有的民主自由，讓民眾生活在擔憂言論自由、行動自由，甚至各種集會自由都受到限制時，相信他的民調一定會愈來愈差。

朱立倫說，今天賴政府可以大搜索、大收押，但是關不住人民的心、擋不住人民的力量。賴清德不斷指示檢調，要內政部長劉世芳、要司法單位各方面當他的鷹犬，最後反撲的是人民的力量。

朱立倫說，這些所謂的東廠、蓋世太保們，今天能不顧一切繼續往前衝，完全不顧比例原則、不顧司法正義，最後民眾反撲的力量就會到這位獨裁者賴清德的身上。接下來所有各地自發罷免賴清德的力量，各地共同協助罷免綠衛兵的力量，一定可以造成台灣最重要的民主運動。

針對國民黨在520後要提出彈劾案，罷免賴清德總統，媒體詢問是否會與民眾黨討論方案，朱立倫說，他們會盡所有的力量，當人民怒吼的時候，最後不單是在野立委，他相信連民進黨立委都會感受到，如果賴清德再這樣倒行逆施、破壞台灣的民主自由，讓大家無法團結台灣，連很多的民進黨立委都會幡然悔悟，大家一起來倒賴，一起罷免賴清德。

朱立倫 民調 賴清德

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