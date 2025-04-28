賴清德說戰獨裁去天安門 陳揮文批假議題：邏輯死亡、應該你去

針對國民黨26日在凱道的「戰獨裁」集會，賴清德總統當時回應說應該要去北京天安門，要敢於向獨裁者爭取國家主權、要求放棄武力犯台，才是真正的戰獨裁。對此，媒體人陳揮文說，賴總統嗆去凱道的藍白，證明賴清德總統當一個總統的胸襟不夠寬闊；最應該戰獨裁的人是賴清德總統，「因為你是現在的中華民國總統，應該是你去戰獨裁」。

賴清德總統日前說，在野黨不能反綠不反共，如果真正的要戰獨裁，應該要去對地方、找對人。我們都很清楚，中國要併吞台灣，台灣朝野政黨都是中國滲透的對象。因此，不是只有綠共，也有藍共、白共，台灣不分朝野，政黨不分顏色，都應該一起反共，守護台灣，捍衛中華民國。

「如果真正的要戰獨裁，確實的地方應該要去天安門，北京天安門，至少至少到中國去」。賴總統說，見到獨裁集團的時候，不要再卑躬屈膝，要敢於向獨裁者爭取國家主權，敢於向獨裁者傳達台灣人民希望民主自由人權生活方式的心聲。同時要敢於要求獨裁者放棄武力攻打台灣，求得兩岸的和平，這個才是真正的戰獨裁，也才能夠真正的贏得人民的掌聲。

賴清德總統說，台灣民主得來不易，是經過好幾代人，千千萬萬人犧牲奉獻，加上台灣人民共同努力，才有今天的成果，朝野都應該要珍惜。而民主的真諦就是法治，朝野都應該要有共識，不分政黨，不論何人，只要犯法，都應該要支持司法單位，依法嚴辦，毋枉毋縱，這個才是人民需要的態度。

賴總統說，不可以因為自己的政黨裡面有人涉及不法，司法單位偵辦，不僅僅不思反省檢討，反而砲打司法，將司法案件政治化，這對民主的傷害何其大，特別呼籲在野黨跟執政黨共同合作，在台灣處於關鍵的時刻，團結一致，共同守護國家，維護民主，發展經濟，造福人民，他相信這樣才有可能得到人民的支援。

對此陳揮文昨在臉書PO影片發表看法，他說，賴清德總統嗆去凱道的藍白，這證明賴清德總統當一個總統他的胸襟不夠寬闊。

賴清德總統解釋戰獨裁這3個字，說戰獨裁應該去北京天安門。陳揮文表示，現在在中華民國最應該戰獨裁的人，「當然是你賴清德，因為你是現在的中華民國總統，應該是你去戰獨裁」。

陳揮文表示，中華民國的主權，為什麼需要獨裁者的同意、認可，「你要向獨裁者爭取國家主權，這句話本身邏輯就死亡了」，要求獨裁者放棄武力攻台，「請問你口中的獨裁者他要白紙黑字，還是親口承諾，你才會相信他放棄武力攻台？」