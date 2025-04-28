拉下賴清德成在野最終目標！ 他點3個觀察

國民黨前天凱道辦「反綠共、戰獨裁」集會，現場喊有25萬人，前立委陳學聖在臉書說，「激情過後，現場的民眾也都在問他一個相同問題，那就是接下來呢？就這樣散掉了嗎？」陳提出三個觀察點：「拉下賴清德」成為在野共同最終目標。

陳學聖說，第一「拉下賴清德」成為在野共同最終目標，定位賴為40%少數總統，倒閣或罷賴，則是不斷凝聚、累積民氣的過程；第二：藍白嘗試從立院合作，跨入群眾活動，甚至不拘形式，結合其他在野力量，包括統派、勞團等，形成在野大聯盟。

第三，國民黨為尊重民眾黨應不會倒閣，希望藉諸藍白合及在野力量，先保住藍營立委不被罷免，再積極罷掉綠營立委，往罷免賴清德門檻前進，形成前行的動力。同時將反大罷免當成對賴清德的不信任投票，成敗就是賴清德的考試成績。陳說，這大概是他認為未來發展方向，但「朝野對決，必然焦土」，執政者當家鬧事，值得嗎？

陳學聖在臉書表示，前天他特別選在離舞台對角的張榮發基金會前開直播，想看看人潮是否外溢過來，果然不到3點，周遭滿滿人，還常從他鏡頭前穿來穿去，因實在太多人，原本要上直播的貴賓過不來，也都卡人群中動彈不得，過不來。陳說，當天他還怕流量太大、訊號不夠，事先特別花了1萬6000元買4G包，結果4點左右仍然當機了！所以不管綠營側翼怎麼帶風向：「誇大人數」、「都是動員」，他可以大膽保證，只要身在其中絕大多數的人，都知道自己是被自己動員召喚而來的。

陳說，「這就是氣！這就是勢！這就是民進黨最忌憚的地方！」