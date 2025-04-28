綠：罷賴高難度 朱糊弄支持者

國民黨主席朱立倫喊出五二○後罷免賴清德總統，民進黨立院黨團幹事長吳思瑤指出，罷免總統要三分之二、七十六名立委同意，在現今國會生態下幾乎是不可能的任務；民進黨立委郭國文酸，這只是糊弄支持者，若沒罷免成功，朱應下台。

台南市長黃偉哲表示，台灣是個言論自由的國家，在野黨如何表達，政府會予以尊重，但在野黨表達方向卻把台灣塑造成是威權、戒嚴國家，若是如此，就像賴清德總統講的一樣，要戰獨裁應去天安門；他說，許多民眾質疑藍白營政治人物對中國大陸的表現，與對台灣的表現不一樣，中間的差距相信民眾都有在看。

吳思瑤昨指出，台灣短短一周內，在同個地點出現四一九、四二六兩個不同陣營、不同主張的活動，代表台灣擁有百分百的自由民主，是不可能獨裁的鐵證 。

吳思瑤說，所謂「戰獨裁、綠共及司法不公」是不存在的假議題，只是藍白政客合力捏造的政治話術，價值更是謬誤；賴總統說得很清楚「戰獨裁就去天安門」，因全球公認的獨裁者就是中國領導人習近平，國民黨一再親中舔共，不去戰真正的獨裁，反來台灣操作獨裁者的政治騙術。

吳思瑤指出，朱立倫提出罷免總統很難達成，但民進黨團尊重，朱明知難度卻仍要提，是要和日前拋出倒閣議題的台北市長蔣萬安互別苗頭。她酸，倒閣會自傷國民黨，所以藍營不敢啟動，朱只是為攏絡集結深藍；彈劾總統同樣要三分之二立委同意，並移請憲法法庭審理，但憲法法庭已被藍白癱瘓。