反惡罷站台 擬複製藍白合模式

國民黨前天舉辦「反綠共，戰獨裁」集會，民眾黨主席黃國昌號召支持者自主響應，讓近期深陷死人連署案的藍營士氣大振。相關人士指出，藍白陣營未來將持續在立法院協同作戰，凝聚在野勢力以對抗執政黨。

藍白上會期合作通過「公益揭弊者保護法」，本會期持續將妨礙司法公正罪、不法關說罪及棄保潛逃罪列為優先法案；黃國昌近期也拋出合作推動法庭直播修法。國民黨立院黨團提出反廢死、反戒嚴公投，藍白兩黨三月廿五日聯手提案逕付二讀，最後交由立法院長韓國瑜召集協商。此外，民眾黨團先前提出重啟核三、移轉投票等兩項公投，藍白也再次聯手逕付二讀。

國民黨在台北市五席立委、台中市三席立委二階罷免連署皆達標，未來有意複製「藍白合」模式，邀民眾黨立委與議員站台反惡罷。國民黨立委羅廷瑋表示，台中本來就是藍白合示範區，大家在選舉期間或議事攻防都有合作前例，四二六集會當然是雙方更全面合作，此時在野黨沒有不團結理由，近期有找民眾黨前立委蔡壁如、現任立委張啓楷等人，未來合作會更全面。

針對賴清德總統表示「戰獨裁應該去北京天安門」。民眾黨前主席柯文哲妻子陳佩琪昨貼文表示，賴總統擔任台南市長任內曾受邀到市府參觀，回想走廊掛滿畫作，「喜歡畫的市長或總統，心地應該不會如此凶殘才對。」她說，台南登革熱死很多人，賴拒絕進入議會很多天抗議議長賄選案判決不公，或許就是這種霸道，才會導致擔任總統一味要求在野陣營跟執政黨合作，而非傾聽民意與在野陣營合作。