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觀察站／藍轉守為攻 「罷賴」凝聚反綠力量

聯合報／ 本報記者鄭媁

國民黨號召群眾上凱道「反綠共，戰獨裁」，黨主席朱立倫宣布五二○後要發動罷免賴清德總統。朱立倫必然清楚總統罷免案的門檻極高，以藍白現有席次不可能成功，顯然真正目標並非「罷賴」成功，而是透過罷賴，凝聚、串連反綠群眾，擴大戰線。

民眾黨前主席柯文哲被羈押，檢調偵辦不實連署案也使國民黨縣市黨部幾被「團滅」。藍白支持者上周六集結凱道同仇敵愾，國民黨要角、民代幾全員到場，成功堆疊反賴情緒。

被問到如何罷免賴清德？朱立倫昨給了戰略性定調，他深知以當前國會席次難以推動罷免案，但仍須設定延續動能、鞏固反綠士氣的長期戰場；上周六凱道集結，重新整隊基層，為「罷賴」提供明確對抗旗幟，使藍營支持者怒火不因時間推移消散。

其次，由立法院提出總統罷免案可主導議題戰場，使國民黨在立院與輿論轉守為攻，即使最後無法通過、成案，只要啟動程序，賴政府不可能不正面迎擊，順勢將「大罷免」攻擊方的民進黨推向防禦性應對。再者，藉由這場集會向民眾黨展示藍軍高強度政治動員，藍白能更緊密結合，讓在野力量極大化。

國民黨主席今年就要改選，上周凱道集會更是朱立倫展現內部整合與強化領導地位的造勢。歷經二○二四總統大選失利、罷綠一階差點掛蛋，黨內對他已積累不小怨氣，如今藉由號召「罷免賴清德」這樣明確、情緒濃厚的行動目標，可暫時壓制反朱勢力的質疑，形塑「抗綠領頭羊」形象。

朱立倫何嘗不知「罷賴」短期僅是幻想，但只要反賴情緒被點燃，一旦民進黨政府出現施政失誤、抑或是接下來的關稅貿易戰線拉長，社會不滿氛圍勢必升高，當民意出現翻轉性的變化，倒賴氛圍更能水到渠成。

國民黨 朱立倫 罷免

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