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盧秀燕呼籲賴總統 「宣示專心國政」

聯合報／ 記者趙容萱蔡維斌李成蔭張文馨／連線報導
賴盧同框 台中市長盧秀燕（左三）昨喊話賴清德總統（中），「相信總統有智慧化解執政危機」，兩人傍晚「同框」，參加台中一中校慶。記者趙容萱／攝影
賴盧同框 台中市長盧秀燕（左三）昨喊話賴清德總統（中），「相信總統有智慧化解執政危機」，兩人傍晚「同框」，參加台中一中校慶。記者趙容萱／攝影

國民黨主席朱立倫喊出「罷免賴清德」，台中市長盧秀燕昨說「我相信總統有智慧化解執政危機」，建議賴總統五二○宣示「未來三年任期將專心國政」。賴清德昨天傍晚與盧秀燕一前一後進入台中一中校友會場，以微笑回應盧的意見。

賴清德總統昨下午參加台中一中校慶活動時說，身為總統，肩負延續國家生存發展、保護國人生命財產安全及照顧二千三百萬人民生活使命，有主權才有國家，有台灣才有中華民國，只要對等尊嚴，願與中國交流合作，謀求兩岸共榮。

盧秀燕昨表示，總統上任未滿一年，國人一直覺得國內紛紛擾擾，重政治、輕民生、輕經濟讓人民非常憂慮，甚至聽到有人要罷免總統，但相信總統有智慧可化解執政危機，總統可學土地公智慧，利用就職一周年宣示未來三年任期專心國政，好好重民生、顧經濟、照顧百姓，團結國人一致對外，不要對內鬥爭。

雲林縣長張麗善受訪說，賴清德以少數取得權力後卻不斷鬥爭、升高對立，實非仁君作法，過去一年來的方向偏激，把反對民進黨都稱作「中共同路人、是中共派來的」，還叫上凱道的人去天安門抗議，對自己執政出現問題絲毫無察覺；罷免總統沒那麼容易，但民眾總要有表達對總統不信任的機會，藉由罷免行動來提醒賴清德「不是只有你可以罷免別人，別人也想罷免你」。

國民黨立法院黨團書記長王鴻薇指出，天氣不佳仍有超過廿五萬人站上凱道，讓國民黨更堅定了解所做的一切並沒有錯，更要強化監督；她認為，四二六活動除了可給賴總統壓力，提醒應該謙卑而非傲慢，更讓民眾注意大罷免，讓大家知道要出來投「不同意罷免」票。

國民黨 土地公 天安門 張麗善 朱立倫 王鴻薇 盧秀燕 罷免 賴清德

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