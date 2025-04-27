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反獨裁去天安門？沈政男拿昔日「蔡英文公開信」神打臉賴總統

聯合報／ 記者賴香珊／南投即時報導
賴清德總統昨就國民黨號召「反綠共、戰獨裁」凱道活動，表示要「戰獨裁」，要去天安門，敢於向獨裁者爭取國家主權。本報資料照
賴清德總統昨就國民黨號召「反綠共、戰獨裁」凱道活動，表示要「戰獨裁」，要去天安門，敢於向獨裁者爭取國家主權。本報資料照

藍白赴凱道「戰獨裁」，賴清德總統昨表示，真正要戰獨裁應該去天安門，引發爭議。醫師、時事評論家沈政男今以前總統蔡英文蔡曾發表「給馬總統的公開信」神打臉賴清德，狠酸改成「給賴總統的公開信」也行，揭台灣陷入民主式獨裁，

沈政男指出，一堆綠營學者網棍，看到昨天「反綠共、戰獨裁」集會聲勢浩大，就出來說，可以在凱道集會罵賴清德，怎麼是獨裁？賴清德更稱「反獨裁要去天安門」，舉國一陣譁然；沈狠酸他們「書讀到背脊」，連民主式獨裁都不知道。

他以2012年5月14日，前總統蔡英文於個人粉絲專頁發表的「給馬總統的公開信」說明，該貼文內清楚陳述「一個對權力極度傲慢、濫用權力的總統，未來四年可能走向威權體制復辟，讓台灣陷入民主獨裁的危機。」直接打臉賴清德。

沈政男進一步表示，不是有選舉就不會獨裁，民主式獨裁的前奏是民粹，靠著國家機器操弄公民社會，讓自己在選舉中保持勝利，而選輸了，就發動大罷免，再選一次，選到自己贏為止。操弄民粹的口號便是「中共同路人」。

而民主式獨裁比專制式獨裁，更可怕，因為部分學者都會以為有民主就不可能有獨裁；被民粹煽動的罷免團體與民眾，更不用說，會去擁護獨裁者，甚至幫忙打壓反對黨及其支持者，狠酸「蔡的貼文拿來改成『給賴總統的公開信』也是可以」。

沈政男說，從賴清德的「做功德」、「吃苦當作吃補」、「反獨裁要去天安門」等言論，可以看到他喜歡用教訓的口吻來跟民眾講話，認為他的價值觀、政治概念才是最正確，「這就是所謂的訓政，而下一步，如果國會多數拿到手，大家就看看，訓政會不會變成民主式獨裁了。」

對於藍白赴凱道「戰獨裁」，賴清德總統表示，真正要戰獨裁應該去天安門，引發爭議。本報資料照
對於藍白赴凱道「戰獨裁」，賴清德總統表示，真正要戰獨裁應該去天安門，引發爭議。本報資料照

沈政男 蔡英文 賴清德

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