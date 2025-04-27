影／相信化解執政危機？賴清德、盧秀燕同框 2人臉上表情曝光

國民黨主席朱立倫昨喊出，520罷免賴清德總統。同黨的台中市長盧秀燕今早強調「我相信總統有智慧化解執政危機」；賴清德今天傍晚與盧秀燕「同框」，被問及盧秀燕早上的說法，他笑而不答，站在總統後方的盧秀燕聽聞媒體詢問，也是面帶微笑。

國民黨昨「反綠共、戰獨裁」凱道遊行，湧入25萬民眾，國民黨主席朱立倫喊出，520罷免賴清德總統。對此，盧秀燕今天上午喊話賴清德，強調「我相信總統有智慧化解執政危機」，她建議總統可利用520就職一周年宣誓，未來三年的任期專心國政，顧百姓、顧經濟、顧民生，團結國人，一致對外，不要對內鬥爭。

賴清德今天傍晚5時40分，到台中烏日臻愛會館，參加台中一中校慶活動，總統行程不公開，他下車時，由盧秀燕等人接待，兩人禮貌握手後，就一前一後進入一樓大廳，過程沒有互動，賴清德進入大廳後，全程微笑向眾人揮手致意，沒有停留、回答媒體提問。

賴清德停留約半小時，在晚間6時13分由立委何欣純等人陪同，離開會場，對於媒體提問「與盧秀燕互動如何？」賴清德笑著說「謝謝、謝謝」後，搭車離去。