新住民參加426被綠營歧視？林志潔：鄭正鈐請拿證據

國民黨昨在凱道發起「反綠共、戰獨裁」集會卻爆出疑非法動員移工爭議，新竹市雙罷免總部發言人、陽明交大法律學者林志潔認為藍委鄭正鈐邀外籍移工參與政治活動涉嫌違反選罷法與就服法，新住民則反喊自己持中華民國身分證遭歧視；對此，林志潔指出，「外籍移工」或「外籍人士」均為法律專業用語和法規名稱，亦無構成歧視之可能。

林志潔說，據聞有數位民眾至民進黨新竹市黨部遞交抗議書，指控她與民進黨歧視新住民，對此深感疑惑與遺憾。她身為行政院性平委員，多年來保障新住民朋友人權與性平，不遺餘力，協助修訂家庭暴力防制法、性平三法、數位性暴力防制法、跟蹤騷擾防制法等無數，均可查證。

林志潔指出，昨日有網路影片與民眾提供照片，許多配戴鄭正鈐委員帽子和物資的外籍青年，從新竹出發前往凱道遊行造勢反罷免，由於事涉選舉罷免法、就業服務法等，身為現任立法委員，鄭正鈐委員自應有釐清之責。

林志潔說，她就此事項不論發文或受訪，均為保護外籍人士免受不當剝削或利用而發聲，無任何歧視外籍人士的文字或言語，「外籍移工」或「外籍人士」均為法律專業用語和法規名稱，亦無構成歧視之可能。若鄭正鈐委員聲稱她歧視新住民，麻煩提供證據，否則請勿有造謠或誹謗行為，更不應該將澄清說明的責任推卸給養生館或新住民。

林志潔強調，執政黨從2016年迄今，推動各項法律和措施，保障新住民在我國的生活就業就學，以支持和照顧新住民，絕無所謂歧視新住民之事。反觀國民黨的立委在今年的預算審查中，刪除行政院性平業務費1627萬元、僅剩3000元，凍結內政部移民與新住民業務經費2.5億元，刪除出入國及移民管理業務費2000萬元，導致性平保護和執行移民業務發生困

有直播主昨在現場訪問戴著新竹市立委鄭正鈐帽子的民眾，竟發現對方說的是越南話，遭民進黨質疑違法動員移工，新竹市雙罷免總部發言人、陽明交大法律學者林志潔今到新竹地檢署告發鄭正鈐涉嫌邀請外籍移工參與政治活動，涉嫌違反選舉罷免法與就業服務法，並爆料鄭的國會辦公室陳姓執行長就是人力仲介公司董事長，搭配網路徵人啟事「1天800元」雇用外籍人士等證據，質疑鄭「說謊成性」，應勇敢面對所有新竹市民的疑問。

此外，多名昨到場參加活動的新住民及外配強調，昨天的活動參與者包括新住民及新住民第二代，都是持有中華民國國民身分證的外籍配偶，不是民進黨口中所謂的移工，他們也是台灣人，這種不分青紅皂白的胡亂指控，就是一種歧視，今天下午也到赴民進黨新竹市黨部遞交抗議書。