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加國媒體人批凱道戰獨裁「好噁心」 王鴻薇揭其背景：妥妥就是綠媒

聯合報／ 記者李成蔭／台北即時報導
426上凱道「反綠共，戰獨裁」活動，到下午3點半左右，人群已滿到景福門，甚至漫延到中山南路、仁愛路與信義路。記者胡經周／攝影
426上凱道「反綠共，戰獨裁」活動，到下午3點半左右，人群已滿到景福門，甚至漫延到中山南路、仁愛路與信義路。記者胡經周／攝影

加拿大媒體人寇謐將（J. Michael Cole）批評昨「反綠共戰獨裁」活動「好噁心」，引發關注。國民黨立法院黨團書記長王鴻薇表示，寇謐將每次都用記者身分為民進黨攻擊政敵、歌功頌德，這是「民進黨自產自銷加拿大外媒」；寇謐將過去擔任「想想論壇」主編，其妻也任職民進黨黨職，這哪是外媒？妥妥的就是個「綠媒」。

寇謐將也是全球台灣研究中心學者、前加拿大安全情報局分析師，昨於社群發文「好噁心」，引發討論。他表示，身為一位研究、寫作，並參與反威權的人，他不得不說，昨天在凱達格蘭大道上的活動，是對台灣人民極大的侮辱，令人作嘔，「你們這些人怎麼敢......。」

「民進黨自產自銷加拿大外媒」王鴻薇表示，「反綠共戰獨裁」突破20萬人次，輾壓419民進黨遊行，已經嚇到民進黨全黨出動洗地，沒想到居然連假外媒這種招式都用上了？寇謐將每次都會以加拿大記者身分，為民進黨攻擊政敵、歌功頌德，這次出來罵參與的台灣民眾「好噁心」，之後再找配合的媒體出口轉內銷，偽造國際輿論騙台灣人。

王鴻薇指出，寇謐將是前總統蔡英文「想想論壇」的主編，做這種耍人民的新聞，民進黨才是真的好噁心。網友還翻出，寇謐將妻子陳婉宜在蔡政府時代來代理過台灣民主基金會副執行長以及執行長，也在民進黨把持的遠景基金會董事擔任董事，更曾任民主進步黨國際事務部副主任，一家子讓民進黨照顧的相當周全，這哪是什麼外媒？妥妥的就是個綠媒。

王鴻薇提到，寇謐將過去也被質疑拿不少台灣人的納稅錢，民主基金會預算在2018年至少對寇謐將補助4次，完全沒有利益迴避，被質疑後陳婉宜才出來指示未來不會再邀寇謐將協助辦理專案，但面對相關質疑要檢驗，卻還是推說該基金會108年度預算年報，已隱去參與計劃人名，難以監督，也讓該案不了了之。難怪每次看到民進黨有難，他都出來以外媒之姿幫忙執政黨影響輿論洗地。

全球台灣研究中心學者、前加拿大安全情報局分析師、媒體人寇謐將（J. Michael Cole）昨於社群發文。圖／取自寇謐將臉書
全球台灣研究中心學者、前加拿大安全情報局分析師、媒體人寇謐將（J. Michael Cole）昨於社群發文。圖／取自寇謐將臉書
全球台灣研究中心學者、前加拿大安全情報局分析師、媒體人寇謐將（J. Michael Cole）。圖／取自寇謐將臉書
全球台灣研究中心學者、前加拿大安全情報局分析師、媒體人寇謐將（J. Michael Cole）。圖／取自寇謐將臉書

加拿大 民進黨 王鴻薇

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