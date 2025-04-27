朱立倫拋520罷免賴總統 黃國昌表態了：很多台灣人心聲

國民黨昨天「戰獨裁」凱道湧入25萬人，黨主席朱立倫拋出520後罷免賴清德，民眾黨主席黃國昌今天下午赴宜蘭人民要當家全民問政宣講，媒體問黃國昌，朱立倫昨天拋出罷免賴清德的態度，黃國昌今也表態，希望賴清德下台、罷免賴清德，已是很多台灣人此時此刻共同心聲。

不過黃國昌也點出困難之處，黃說，現在最大問題，是民進黨目前在立法院裡面，都是賴清德「鐵衛軍」，要罷免總統依照憲法增修條文，四分之一提議不是困難，但真正問題是三分之二選民、立法委員要同意，這才是最重要的關鍵。

黃國昌今在宣講前受訪表示，賴清德總統執政以來，繳出來的成績單一片蒼白，為了掩護自己執政的無能，不斷在國內製造對立與衝突，任何反對民進黨的人都是中共同路人，執政還不到一年，就已經走入困境。

黃今天也清楚表態，希望賴清德下台、罷免賴清德，已經是很多台灣人此時此刻共同的心聲。