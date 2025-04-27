呼應520後罷免賴總統 張麗善稱他非「仁君」：被罷是咎由自取

國民黨昨在凱道抗議，黨主席朱立倫並喊出520後罷免總統賴清德，雲林縣長張麗善今天受訪希望透過昨天凱道集會讓賴總統聽見全民心聲，趕快懸崖勒馬。對於罷免總統她認為，賴以權力鬥爭別人，實非「仁君」作法，將來如真被罷免也只能說是咎由自取。

針對藍白連手上凱道「反綠共、戰獨裁」，國民黨主席朱立倫更喊出520罷免賴清德。昨天也參加凱道的雲林縣長張麗善今天受訪時表示，昨天行動是全民共識和心聲，只因這段時間大家看到整個法治國家的民主自由和言論自由受到破壞，都有2套標準，人民已失去信心。

張麗善期待賴總統是國家的領導人，要能懸崖勒馬，盡速地提出改善政策，安內攘外，不要對立、內鬥，讓企業安心和人民有好的生活。

對於朱立倫喊出罷免總統賴清德，她認為賴清德以少數取得權力後卻不斷鬥爭、對立，實非仁君的作法，過去一年走來的方向偏激，把反對民進黨都稱作中共同路人，是中共派來的，還叫昨天上凱道的人去天安門抗議，絲毫對自己執政出現問題毫無查覺。

張麗善表示，罷免總統可能沒有那麼容易，但民眾總要有表達對總統不信任的機會，所以藉由罷免行動來提醒賴清德「不是只有你可以罷免別人，別人也會想要罷免你」，如果將來賴總統真被罷免，也只能說是咎由自取。