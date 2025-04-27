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國民黨凱道「戰獨裁」 綠批論述真空無法獲主流民意支持

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
罷免立委李彥秀團體今在內湖樂活公園持續擺攤連署，包括金鐘歌王楊烈(左二)、議員林亮君(右二)等到場力挺宣講。記者林麗玉/攝影
罷免立委李彥秀團體今在內湖樂活公園持續擺攤連署，包括金鐘歌王楊烈(左二)、議員林亮君(右二)等到場力挺宣講。記者林麗玉/攝影

罷免潮，國民黨凱道催出25萬人的反罷氣勢，今罷藍委團體持續在地方宣講。罷立委李彥秀團體今在內湖樂活公園持續擺攤連署，金鐘歌王楊烈、議員林亮君等到場力挺宣講。罷免李彥秀團體今也宣布，目前二階連署份數已4萬2千份，目標是希望衝到6萬份。

對於昨天國民黨「反綠共、戰獨裁」上凱道，林亮君今天表示，國民黨必須正視自身問題，就是反罷免的論述是「真空」狀態。除北市黨部主委黃呂錦茹的司法議題，國民黨這次反罷免的論述都是真空的，根本無法獲取主流民意支持。

林也提到，尤其昨天國民黨上凱道戰獨裁，在台灣社會也無法說服大眾，如果是獨裁國家，民眾連上街頭表達訴求的機會都沒有，要去說台灣是「獨裁」國家相當奇怪，也非常詭異，這也是無法獲得主流民意支持的最大原因。

楊烈今天也在罷免連署宣講前高歌招牌歌曲「如果能夠」。楊烈表示，許多民眾都已經簽過兩次連署，但罷免要成功真的不容易，強調沒有人願意有事沒事搞大罷免，現在罷免團體的連署成績，不是用嘴巴講的，是靠大家執著、感到危機下，大家連署出來的。

凱道 國民黨 罷免

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