黃珊珊缺席426集會在臉書發文響應 被嗆「人在哪裡」？

國民黨昨天舉辦「反綠共，戰獨裁」集會活動，民眾黨主席黃國昌率領多位黨公職現身響應，民眾黨立委黃珊珊則透過臉書表示，民主政治應當由執政與在野黨共同努力，相忍為國互相妥協才是民主的核心，不過此文引來部分網友留言「請問今天你在哪裡」。

國民黨主席朱立倫不滿檢調查幽靈連署案，號召支持者4月26日上凱道抗議司法不公，黃國昌昨天率領黨籍立委張啓楷、林國成、劉書彬、麥玉珍出席響應，至於民眾黨立委黃珊珊、陳昭姿、林憶君則未現身活動現場。

黃珊珊昨天活動前在臉書發文表示，眼見賴清德總統上任將滿一年，中央政府整體施政卻讓民眾無感，甚至出現停滯不前的現象，民主政治應當是由執政與在野黨共同努力，相忍為國互相妥協才是民主的核心，「雙方或有歧見，但是溝通合作才是讓國家往前最好的辦法。」

黃珊珊說，很可惜在過去一年當中，不同意見的容忍度越來越低，民主政治的核心概念正消失於台灣，當執政者的權力開始濫權、透過司法整肅異己，任何一位公民都不能袖手旁觀，這是對民主自由法治價值的侵害，無異於宣告要用王權、威權取代民權，威脅所有人的自由。

黃珊珊認為，台灣的民主不該只剩下政治鬥爭，而司法機關大動作搜索調查、聲請羈押，更是加劇民主政治空間的萎縮。人民走上街頭對濫權者發出警告，無論大家立場如何，應當一致對抗政治清算與司法追殺，這也是為了守住社會最基本的公平與正義。

黃珊珊表示，有人會用過去嘲諷今日，但是時空變遷碰到更大的民主威脅，「在野黨的DNA跟堅守價值不同，台灣要有各種多元聲音，是為了讓台灣的改革有更多可能，而不是更少選擇」，民主政治需要有更多包容與尊重，面對威權或獨裁的執政者，必須堅持守護民主守護台灣。

不過，此文引來部分網友不滿，紛紛留言「決定不再欣賞你了」、「會有今天這種局面，你是大功臣」、「麻煩你自己退出民眾黨」、「簡直像放屁一樣」、「賴清德會當上總統，還不是你一手造成的，不然現在柯文哲最少也是副總統」、「民進黨派來的間諜」、「為什麼沒看到33」等。