426增反罷免氣勢？ 學者：應有新論述

「426遊行缺乏有力的論述，難讓政治能量延續！」針對在野黨26日凱道遊行，學者劉兆隆受訪時分析，反罷免的熱潮可能只是曇花一現。學者蘇子喬受訪時也說，因為下雨本次活動沒有像紅衫軍當時令人震驚的規模，且很多口號偏草根性，未來還是要看總統與三黨總召的作為決定政治局勢。

國民黨與民眾黨26日在凱道遊行，藍營聲稱現場來了25萬人，且國民黨的縣市首長、立委與黨公職都到齊，民眾黨主席黃國昌、前台大校長管中閔等人也現身支持，現場民眾高喊「反綠共」、「戰獨裁」，並抗議綠營雙標、大罷免、司法不公與抹紅在野黨等行為，聲勢相當浩大。

缺乏可持續新論述

對此，彰師大公共事務與公民教育學系副教授劉兆隆受訪時表示，426之前國民黨對於大罷免群龍無首，反制民團罷免的狀況連署沒有如預期，且國民黨主席朱立倫與黃國昌見面，把重點放在倒閣也要連總統賴清德一起倒，因不符合制度，話題熱度也不如預期，因此才會有426號召支持者的活動。

另外，劉兆隆也說，包括陸配亞亞、賴清德稱對岸為境外勢力、推出17點等，將國民黨推向紅統的方向，黨內立委也有不少焦慮，因此便透過舉辦活動凝聚士氣。但他分析指出，此次造勢遊行中，在野陣營並沒有提出新論述，讓活動的政治能量可以延續。

「沒有新論述，政治行動就無從指引！」劉肇隆說，這可能也很容易造成反罷免的熱潮有可能只是曇花一現。

台灣仍是民主國家？

東吳大學政治系教授蘇子喬受訪時表示，由於19日親綠的民團有遊行，26日的遊行也想跟全民展現反對陣營有很多民眾支持，算是一種政治能量的展現。蘇子喬也觀察指出，這次的人數沒有像2006紅衫軍倒扁那麼多、上街的人數雖多，但也在意料範圍之內。

「26日的集會口號比較草根性！」蘇子喬分析，包括「戰獨裁」與「反綠共」，主要是檢方近日的做法受到不少質疑，若檢調受到執政黨控制也會有民主倒退的現象，但台灣以世界的角度來看還是個民主國家。因此他認為，26日看起來很熱鬧，有激起部分支持者熱情，但對接下來的政治運作效果有待觀察。

還要看總統與總召

蘇子喬直言，本次活動其實很像與19號的活動「拚場」，未來的政治局勢還是要看總統賴清德，立法院三黨總召傅崐萁、柯建銘與黃國昌等關鍵政治人物的作為決定，例如柯建銘的身心狀況與言行，還有總統賴清德近日態度是否會軟化？

本報記者追問，426遊行是否有助增加反罷免氣勢？蘇子喬回應說，這要看各選區的狀況，26日人雖然很多，但分散下來還是從各地前來，但因罷免的選區不同，加上這次是動員而非自發，遊行的效果尚待觀察。

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